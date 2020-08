"Notte di Respiri", torna il grande evento in piazza con Marco Sabiu, Marescotti e Poggipollini

Prende vita la "Not(t)e di Respiri" 2020. L'evento benefico, ideato e promosso dall'AMMP Associazione Morgagni Malattie Polmonari con il patrocinio del Comune di Forlì, si terrà a Forlì in piazza Saffi il 5 e 6 settembre 2020.

Il progetto si compone di differenti parti, quali un Concorso per Autori, lo spettacolo conclusivo intitolato Not(t)e di Respiri 2020 programmato per andare in scena il 5 settembre in Piazza Saffi a Forlì e la Giornata dedicata ai Pazienti affetti da patologie polmonari programmata per il 6 settembre presso il Salone Comunale della città di Forlì.

Il programma

Il progetto prevede 2 eventi, il primo Not(t)e di Respiri 2020 programmato per il 5 settembre dalle ore 20.30 in Piazza Saffi a Forlì e la Giornata dedicata ai Pazienti affetti da Patologie Polmonari programmata per il 6 settembre dalle ore 10.00 in video conferenza. Not(t)e di Respiri avrà luogo nuovamente nell’incredibile cornice di Piazza Saffi a Forlì dove sarà allestito il palco su cui si esibiranno tutti gli artisti con la predisposizione di 2 maxischermi laterali per la proiezione dei contributi video ed una regia dedicato allo streaming per garantire la migliore visione di tutte le Associazioni intenzionate a contribuire e seguire l’evento attraverso il web. La platea sarà allestita con 500 sedute (invece che le 200 previste l’anno 2019) da destinarsi a pazienti, ragazzi e bambini.

L’evento sarà in diretta sui principali canali social e sarà richiesto a tutte le associazioni che intendono contribuire di realizzare eventi collegati a Not(t)e di Respiri che potranno anch’essi essere trasmessi sul palco della città di Forlì. Le Associazioni Italiane ed Europee attraverso le piazze e gli ospedali delle proprie città connesse per una serata dedicata alla condivisione del Respiro.

Il programma dello spettacolo è stato costruito per portare sul palco l’energia del respiro e della condivisione attraverso la musica, ma non solo, come faranno vedere i ragazzi di CavaRei www.cavarei.it attraverso la rappresentazione di un musical dedicato al Respiro e dando quest’anno più spazio alle parole che troppo spesso diamo per scontate, ecco perché l’ampliamento della parte dedicata a Ivano Marescotti, Tita Ruggeri e Mattia Filippelli. Ivano Marescotti e il Maestro Marco Sabiu consegneranno il Premio Sharing Breath 2020 al vincitore del Concorso per Autori “Tal dei Tali”, concorso per testi inediti lanciato attraverso la piattaforma Sharing Breath www.sharingbreath.com. Tra i protagonisti dello spettacolo di sabato sera ci sono l'attore Ivano Marescotti, la Intercity Gospel Train Orchestra e il noto chitarrista Federico Poggipollini.

La serata proseguirà con “Insieme in un respiro #BreatheTogether”. Un minuto dedicato al respiro, un momento di condivisione con chi ne ha meno respiri, perché rubati da malattie più o meno rare ma troppo spesso irrecuperabili. Infine, torneranno ad esibirsi sul palco i vincitori del format musicale Sharing Breath 2019 nella formazione Sharing Breath Orchestra composta dai 20 musicisti provenienti da tutta Italia che lo scorso hanno condiviso il loro respiro con tutta Italia attraverso la canzone Lasciami Correre scritta da Luca Bollini, arrangiata dal Maestro Marco Sabiu e dedicata ai pazienti affetti da patologie dell’apparato respiratorio che combattono ogni giorno per essere liberi.