Con la Notte Europea dei Musei aperture speciali anche a Forlì

Sabato 13 maggio torna la Notte Europea dei Musei. La rassegna, organizzata dal Ministero della Cultura Francese in collaborazione con il Ministero della Cultura Italiano, beneficia del patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM. Nata dalla volontà di incentivare la frequentazione dei luoghi della cultura, la Notte dei Musei propone di aprire le porte alla visita delle collezioni anche in fasce orarie non abituali: un'occasione unica per un pubblico nuovo, specialmente di giovani, invitato a scoprire, complice l'atmosfera serale, quello che il ricco patrimonio museale riesce a narrare.

I Musei Civici di San Domenico e Palazzo Romagnoli resteranno aperti fino alle 23:00, così come la mostra “L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789-1968” allestita nelle sale dell’antico convento. La speciale apertura serale consentirà al pubblico di visitare una delle esposizioni più apprezzate ed originali del 2023 in un contesto di particolare suggestione (chiusura della biglietteria ore 22:00). Oltre alla fruizione individuale, i visitatori potranno approfittare di una visita guidata ad aggregazione libera che partirà alle ore 20:20 al costo di € 5,00 a persona oltre al regolare biglietto di ingresso. Mentre alle ore 21:00 è previsto un concerto dell’Ensemble Sezione Aurea nel maestoso spazio della Chiesa di San Giacomo. Le musiche di Mozart, Bach e Boccherini saranno accompagnate da danze in costume.

A Palazzo Romagnoli sarà possibile partecipare ad una visita guidata dal titolo “La moda nella Collezione Verzocchi” con partenza alle ore 18,30. La partecipazione alla visita guidata è gratuita fino ad esaurimento posti ed è compresa nel biglietto di ingresso del museo.

Consigliata la prenotazione: biglietteria.musei@comune.forli.fc.it Tel. 0543 712627.

Si ricorda infine che il biglietto di ingresso alla mostra “L’arte della moda” consente anche la visita alle collezioni civiche permanenti del Museo di San Domenico e al Museo civico di Palazzo Romagnoli (sempre con lo stesso biglietto ed entro i due giorni successivi all'acquisto).

Per info mostra “L’arte della moda” Tel. 0543.36217, mostraforli@civita.art, www.mostremuseisandomenico.it

Per informazioni Comune di Forlì – Unità Musei, Tel. 0543 712627, biglietteria.musei@comune.forli.fc.it, www.scopriforli.it