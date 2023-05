Una visita alla scoperta del Maf di Forlimpopoli per la Notte Europea dei Musei

Il Maf di Forlimpopoli partecipa alla Notte Europea dei Musei e sabato 13 maggio propone una visita guidata con inizio alle 21.00. "Forum Popili: tante storie nella storia" è la narrazione, attraverso i numerosi reperti custoditi nel museo, della storia di Forlimpopoli dal Paleolitico al Rinascimento. Fra preziosi ritrovamenti in bronzo, mosaici di età romana, anfore insolite, e antichi stemmi, la narrazione andrà a toccare i momenti più felici e più tragici della nostra città nell'antichità.

Per la visita guidata (con ingresso a 5 euro compreso l’ingresso ma gratuito per bambini sotto i 6 anni) è gradita la prenotazione alla mail maf@comune.forlimpopoli.fc.it e tel. 3371180314.

Sempre sabato, ma al pomeriggio, prosegue la rassegna Sabati in Famiglia con il laboratorio “Parole d’argilla”. Insieme a mamma e papà i bambini potranno scoprire come si scriveva nell’antichità e poi mettere in atto ciò che hanno imparato in un divertente laboratorio con l’argilla, per lasciare un segno come nelle antiche grotte, o scrivere il proprio nome come facevano gli antichi romani! Il laboratorio dura un’ora la prenotazioen è obbligatoria.