'Notte nazionale del Licei Classici 2021': anche il Morgagni in pista con una serie di iniziative

Venerdì 28 maggio sarà in programma la 'Notte nazionale del Licei Classici 2021', un evento che coinvolge oltre 200 Licei Classici italiani, sostenuto dal MIUR e dall'AICC, con proposte culturali elaborate dagli studenti. L'evento si svolgerà necessariamente online, e in orario pomeridiano, ma il Morgagni di Forlì ci sarà, sul proprio canale Youtube al link https://youtu.be/waR1cFxMz4E

Dopo il materiale introduttivo nazionale, dalle ore 17, le classi 2a, 2b, 3a, 4b, 5a proporranno:

Ore 17,30:

Classe 2bc: Fabrizio de André: la realtà dell’Italia attraverso la canzone d’autore

Ore 17,50:

Classe 2ac: BULLYING - Un’indagine sulle problematiche relative al bullismo, partendo da fonti americane e inglesi

-Bullying: a complex phenomenon requiring urgent and collective action

-Victims of bullying: not only uncool people

-Sexual bullying

Ore 18,15:

Classe 2bc: “Forlì. Una storia da scoprire”

Video realizzato dalla classe

Ore 18,30:

Classe 3ac: XRONaca di una pandemia - Dalla Peste di Atene del V°sec. ad oggi

Musicisti, Attori, Gruppo di scrittura, Gruppo di video-sceneggiatura, Costumi e coreografie a cura degli studenti

Ore 18,50:

Classe 4bc: video autoprodotto “D(ateci)A(ria)D(isperatamente)”

Ore 19,00:

Classe 5ac: “Le SBaccanti” (liberamente tratto da Euripide)

Regia, recitazione, coreografie e musiche originali della classe

Ore 19,25:

Brano Nazionale di chiusura, tratto dal patrimonio greco antico e drammatizzato in contemporanea in tutti i Classici aderenti:

da 'MUSEO' la storia di “Ero e Leandro”