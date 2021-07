Notte rosa anche a Ridracoli: canoa-trekking e Triathlon delle Foreste Casentinesi

Prezzo non disponibile

Avventurosa canoa trekking per tutti , sbato 31 luglio. In canoa sul lago di Ridracoli, poi una passeggiata a piedi di circa un’ora nella Foresta della Lama, il vero cuore verde del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Una giornata tra sport e relax in uno degli angoli più panoramici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Costo 30 euro, info ladigadiridracoli@atlantide.net

Sempre domenica, Triathlon delle Foreste Casentisesi . A Ridracoli, 3 escursioni in una. Un’intera giornata di esplorazione tra luoghi incontaminati e panorami mozzafiato. Un’esperienza che unirà: una pedalata in E-Bike, un trekking immerso nei boschi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e l'esperienza di attraversare il lago di Ridracoli in canoa. Ritrovo: ore 9.00 presso la biglietteria della Diga di Ridracoli. Rientro: ore 17.30 circa

Costo: 55€ a persona. La tariffa comprende: noleggio canoa e giubbottino di salvataggio, noleggio E-Bike (+ casco) , istruttori canoa , guida GAE, accompagnatori abilitati MTB, ingresso alla diga e a IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli

Per info e prenotazioni:

Outdoor Romagna ASD– 3701353269 – outroasd@gmail.com

IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli – 0543917912 – ladigadiridracoli@atlantide.net