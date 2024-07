La Notte Rosa a Forlì è con il Balamondo di Mirko Casadei e Boomdabash

Venerdì 5 Luglio in Piazza Saffi a Forlì, in occasione della Notte Rosa, arriva il “Balamondo World Music Festival”, quest’anno giunto alla nona edizione. Il Balamondo è il grande Festival che ha confermato la vocazione del liscio a essere musica dell’incontro, della ricerca sonora, oltre a generare edonismo, piacere, e sottolineare, con le sue melodie avvolgenti, lo scambio di emozioni, il bisogno, sempre più grande, di sentirsi parte di una comunità.

Un festival che esalta la musica romagnola, il ballo e soprattutto i territori che li esprimono e che erano al centro della poetica di Raoul Casadei, la cui ‘missione’ prosegue oggi con Mirko Casadei, direttore artistico del Balamondo, grazie alla scelta di mettere il liscio in relazione con quelli che Franco Battiato avrebbe definito ‘Mondi lontanissimi’. Nel corso degli anni hanno ‘incontrato’ il liscio e ne sono stati sedotti artisti come Max Gazzè, Enrico Ruggeri, Roy Paci, Modena City Ramblers, Marc Ribot, Galliano, Bandabardò, Irene Grandi, Colapesce & Dimartino, Emir Kusturiza, Fabio Concato, Paolo Fresu, Hevia, Fabrizio Bosso, Eugenio Finardi, Ron; Toquinho, Danilo Rea, Gloria Gaynor e tantissimi altri.

Piazza Saffi, dalle 21:30, si trasformerà in una gigantesca dancefloor e la weekend dance romagnola partirà con il botto, anzi con il “boom” dei Boomdabash che assieme alla Big Band di Mirko Casadei daranno vita a un grande spettacolo carico di energia, una contaminazione di suoni e ritmi, nel segno del ballo e della festa. Sarà impossibile resistere alla tentazione di muoversi e ballare. I Boomdabash sono una band apprezzata nella scena contemporanea italiana con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube, tra i loro singoli di grande successo, Tropiacana feat Annalisa, Mohicani feat Baby K, Karaoke feat Alessandra Amoroso, Lambada feat Paola & Chiara. Cosa succederà in questa tappa del Balamondo, come nelle altre, è impossibile dirlo. Come sempre succede, essendo il liscio ‘L’arte dell’incontro’, gli artisti ospiti non riescono a resistere alla tentazione di immergersi nel patrimonio della musica tradizionale romagnola, che, dalle aie, ha conquistato il pubblico internazionale, e accettano l’invito di Casadei a dialogare con la sua big band, reinterpretando i grandi classici del liscio, da Romagna sangiovese a Ciao Mare, sino, naturalmente, a Romagna Mia che Mirko a celebrato sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.



Info +39 348 949 1101• info@balamondo.it. www.balamondo.com