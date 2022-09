Forlì capitale del podismo italiano con la Notte delle stelle e la Maratona: ospite d'onore Antonella Palmisano

Forlì si prepara a vivere un weekend eccezionale, nel quale sarà davvero il centro nevralgico del podismo italiano. Tra l’8 e il 9 ottobre la città romagnola vivrà 24 ore di grandi emozioni con due eventi legati a doppia mandata e con finalità molto diverse l’una dall’altra.

Si comincerà nel pomeriggio di sabato 8 ottobre con la prima edizione della Notte delle Stelle. Una kermesse serale sui 10 km per gli uomini e 5 km per le donne che richiamerà alcuni dei maggiori protagonisti degli ultimi Campionati Europei di Monaco di Baviera, in primis quello Yeman Crippa che ha fatto sussultare i cuori con la trionfale rimonta nell’ultimo giro dei 10000 metri, andando a iscrivere il suo nome in un albo d’oro fatto solo di campioni. Crippa, che quest’anno ha mostrato la sua grande propensione per le prove su strada stabilendo il record italiano nella mezza maratona e quello europeo sui 5 km, affronterà un altro azzurro medagliato a Monaco, il bronzo dei 3000 siepi Osama Zoghlami, mentre sui 5 km femminili spicca il nome della campionessa continentale sui 3000 siepi, l’albanese Luisa Gega. Ospite d’onore nel corso della serata la campionessa olimpica della 20 Km di marcia Antonella Palmisano.

La kermesse avrà il suo ritrovo in Piazza Aurelio Saffi con partenza per la gara maschile alle 17:00, mentre la gara femminile scatterà alle ore 18:15. La prova è esclusivamente a invito, un vero spettacolo per cultori dell’atletica che fungerà anche da antipasto alla prima edizione della Maratona di Forlì, un progetto al quale l’Amministrazione Comunale tiene in particolar modo e che si svolgerà domenica 9 ottobre con lo start alle ore 9:00, sempre da Piazza Saffi. Il tracciato di gara è un anello di 21,097 km che i concorrenti dovranno affrontare due volte. Il costo dell’iscrizione è di 40 euro fino al 30 settembre, nell’ultima settimana il prezzo salirà a 50 euro. A tutti gli iscritti andrà una sacca con T-shirt tecnica, medaglia ricordo e altri gadget. Saranno due giorni da vivere intensamente in una città che ha un fulgido passato legato alla corsa, ma che vuole ritornare al centro dell’attenzione.

Per informazioni: vittorio.disaverio@gmail.com