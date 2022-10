Novità in centro storico: i mercoledì del Garibaldi 82 a ritmo latino dall'idea di due giovani

Novità in centro storico. Da mercoledì sera parte la collaborazione tra il Garibaldi 82 e lo staff del Grancaribe di Riccione. Il tutto parte da un'idea di due ragazzi di 25 e 26 anni, Salah e Axel. "Lavoro nei locali dal 2013, tra cui Villapapeete e Papeete beach per 7 stagioni, ama anche al Controsenso di Forlì, al Pineta di Milano Marittima e all'Energy di Cesenatico, ed ora faccio il direttore di sala al Caino di Milano Marittima". Insieme ad Axel, ha deciso di prendere in gestione il mercoledì del Garibaldi 82, dedicandolo a serate latine, il tutto con la collaborazione del Grancaribe di Riccione. La prima serata è in programma mercoledì 12 ottobre, a partire dalle 21. Ingresso libero (promozione universitaria, due drink a 10 euro). Per informazioni: 3274131941,