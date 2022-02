"Nowhere special" proiezioni in italiano e in versione originale sottotitolata in italiano alla Sala San Luigi

Venerdì 4 e Sabato 5 alle 21, Domenica 6 alle 18:15 e alle 21. Martedì 8 alle 21 in versione originale con sottotitoli in italiano.

Quando Dal 04/02/2022 al 08/02/2022 Venerdì 4 e Sabato 5 alle 21, Domenica 6 alle 18:15 e alle 21. Martedì 8 alle 21 in versione originale con sottotitoli in italiano.

Il film drammatico di Uberto Pasoli, verrà proiettato venerdì 4 e sabato 5 alle 21, domenica 6 alle 18:15 e alle 21. Martedì 8 alle 21 in versione originale con sottotitoli in italiano.

John è un trentaquattrenne gentile e silenzioso, che di mestiere fa il lavavetri, in giro per Belfast. La sua esistenza terrena è condannata ad esaurirsi a brevissimo termine, per colpa di un male incurabile. Nel poco tempo che gli rimane, John deve fare la cosa più importante della sua vita: trovare una famiglia per il suo bambino di quattro anni, Michael, visto che la madre li ha lasciati entrambi poco dopo la sua nascita. Mentre visitano le coppie disponibili e selezionate per l'adozione, John e Michael passano insieme la loro giornata, trasformando ogni gesto quotidiano in una memoria preziosa.