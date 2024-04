Le "Nozze di Figaro" fatte dai giovani: l'opera va in scena con giovani talenti da Liceo, Conservatorio e scuola di musica

Prende il nome di "Mettiamoci all’opera, ovvero le nozze di Figaro!" il progetto artistico e didattico che racconta Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart in una regia innovativa adatta anche a chi non ha familiarità con l’opera lirica, realizzata dal regista Andrea Farì, fondatore con Ilaria Mazzotti di InArte. Spiega una nota: "Per il secondo anno consecutivo, abbiamo lavorato a una regia giovane e dinamica, grazie alla creatività e alla competenza di Andrea Farì, che porterà in scena uno spettacolo dove i protagonisti saranno giovani cantanti lirici, sia professionisti che studenti, provenienti dalle prestigiose scuole di musica “Accademia InArte” di Forlì e Bellaria Igea Marina, dal Liceo Artistico e Musicale “Canova” di Forlì e dal Conservatorio di Musica “Maderna-Lettimi” di Cesena".

Lo spettacolo avrà una durata approssimativa di un’ora e le arie musicali saranno unite da una parte narrata dall’attrice del Teatro Testori Francesca Tisano, la quale illustrerà la storia e i personaggi. L'orchestra LaCorelli suonerà dal vivo in scena, mentre la classe III E del corso di Scenografia del Liceo Canova, guidata da Cristian Casadei, collaborerà alla realizzazione delle scenografie e degli oggetti scenici. La grande novità di quest'anno è il cast composto da giovanissimi talenti, sia di professionisti neolaureati come Andrea Jin Chen, baritono nel ruolo di Figaro, e Camilla Pacchierini, soprano nel ruolo della Contessa, sia di studenti del Conservatorio di Cesena, come Bianca Tomaselli, soprano che interpreterà Susanna e due giovani studenti del Liceo Canova, Angie Paganelli, mezzosoprano che sarà Cherubino, e Daniel Sanchini, baritono, il Conte d’Almaviva.

Sono previste tre recite: Martedì 14 maggio presso il Teatro Testori, Forlì, alle ore 10; Mercoledì 15 Maggio presso il Teatro Testori, alle ore 20:30 e Mercoledì 12 Giugno presso la Fabbrica delle Candele, alle ore 21:15.

Il coro sarà formato da oltre 20 bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni provenienti dalle scuole “Accademia InArte” di Forlì e Bellaria e dal Liceo Musicale “A. Canova” di Forlì. Durante la conferenza condotta da Ilaria Mazzotti, ideatrice del progetto e direttrice di Accademia InArte di Forlì e Bellaria, sono intervenuti la dirigente Raffaella Irene Contrafatto, del Liceo Canova, che ha parlato dell'arricchimento artistico e culturale derivante dalla partnership con InArte, dallo stimolo reciproco che i due enti mettono in campo a favore di progetti sempre originali e fortemente creativi sia musicali che artistici: “Collaborazioni così fertili e stimolanti come quella tra il Canova e Accademia InArte, permettono ai nostri ragazzi di fare esperienze fondamentali che li fanno crescere umanamente e professionalmente”.

Cristian Casadei, del Liceo Canova, ha parlato del coinvolgimento degli studenti nella realizzazione degli elementi scenografici: “Ho proposto il lavoro scenografico a ragazzi di 16 anni della classe 3ˆ E del Canova, che erano completamente a digiuno di opera lirica e che si sono appassionati in modo straordinario offrendo idee e modalità creative originali per la creazione dei fondali che saranno proiettati e degli accessori come cappelli e fiori che saranno oggetti di scena dell’opera. L’approccio didattico utilizzato è quello della scuola bolognese di scenografia che nobilita materiali di scarto come scatole di cartone, ritagli di tessuto, filo di ferro e avanzi di legno. I ragazzi hanno appreso divertendosi moltissimo: più lavoravano più si appassionavano e hanno realizzato tutto con materiale povero proprio come era in uso nel teatro italiano fin dagli albori.

Jacopo Rivani, direttore d’orchestra dell'orchestra LaCorelli, ha illustrato le sfide di mettere in scena questa produzione, una dei capisaldi dell’opera lirica mondiale in un adattamento appositamente creato per essere pienamente compreso dai giovanissimi: “E’ sempre un grande piacere partecipare alle produzioni di InArte che hanno lo scopo di divulgare l’arte operistica, ma in generale quella musicale al pubblico più vario e soprattutto ai più giovani. È complesso raccontare che il teatro è un luogo divertente, ma se i più giovani hanno modo di capire cosa sia, ci torneranno. Ci dobbiamo impegnare a realizzare una produzione autentica e vera, con una messa in scena reale perché il teatro è verità e i bambini sono capaci di coglierlo”.

Giuditta Mingucci, direttrice del Teatro Testori, ha sottolineato come portare l’opera lirica nelle scuole consenta ai bambini di avere le chiavi d’accesso per comprendere lo spettacolo e ciò risulta stimolante non tanto perché i bambini diventino il “pubblico di domani”, ma perché sono già ora un pubblico sensibile, curioso, pronto ad accogliere generi che erroneamente si pensa siano troppo difficili.

Sono intervenuti poi Andrea Jin Chen, Figaro (Baritono), Bianca Tomaselli, Susanna (Soprano), Angie Paganelli, Cherubino (Mezzo Soprano), Daniel Sanchini, Conte (Baritono), Camilla Pacchierini, Contessa (Soprano), Gabriele Fiorio, pianista accompagnatore e Francesca Tisano, attrice del Teatro Testori. Tutti hanno testimoniato che la passione per l’opera molto spesso giunge per le opportunità che la scuola o insegnanti illuminati hanno loro offerto. Un po’ per caso ci si scopre curiosi e convolti dal genere che più di tutti risulta completo: canto, recitazione, spazio scenico, orchestra dal vivo, scenografia. Chi è adeguatamente esposto a tale magia ne risulta affascinato… ed è questo il desiderio di Andrea Farì, regista e Ilaria Mazzotti, fondatori di una didattica che coinvolge le diverse arti per aiutare le persone -bambine e adulte che siano - ad esprimersi e conoscere sé stessi. Non vi è nulla di più vero che rispecchiarsi nelle emozioni, nei sentimenti, nelle situazioni che l’opera così come il teatro descrive, al di là dei secoli.

Prenotazione obbligatoria telefonando al 0543.722456 o tramite mail progetti.teatrotestori@elsinor.net

Biglietti da € 8 a € 16. (8 euro per gli allievi e famiglie di Accademia InArte, Liceo “A. Canova”, Conservatorio “Maderna-Lettimi”, altre Scuole di Musica del territorio).