Nuova edizione dei Quadri Musicali del Centro Diego Fabbri: si parte con la Giovane Orchestra A. Masini

Prenderà il via domenica 20 novembre la nuova edizione di Quadi Musicali – Scuola dello spettatore, la rassegna di concerti-aperitivo tra note, parole e cultura al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì (via dall'aste 10 Forlì) organizzata dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, No.Vi Art APS e Festival del Buon Vivere e reso possibile anche grazie al sostegno di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Commerciale Agricola di Billi Giovanni.

Si tratta di un ricco programma in sette diversi appuntamenti in altrettante domeniche mattina in cui non mancheranno concerti, letture, aperitivi (a cura di Jump Cafè) e visite guidate ai Musei San Domenico di Forlì. Ogni appuntamento segue infatti una formula che integra diverse arti per creare un evento culturale completo e trasversale. Si inizia con i concerti alle ore 11.30 a cui segue un aperitivo, occasione per scambiare opinioni sull'esibizione a cui si è appena assistito. Per chi dedidera poi, è possibile prenotare la visita guidata alle mostre dei Musei San Domenico di Forlì. Per i primi due appuntamenti, Domenica 20 Novembre e 11 Dicembre si potrà visitare la mostra Fotografica Civilization, Negli appuntamenti del 15 gennaio e del 12 febbraio 2023 la visita guidata sarà organizzata nella pinacoteca civica. I restanti tre appuntamenti che saranno annunciati nei prossimi mesi prevederanno la visita con guida alla nuova grande mostra “Arte della moda”, in programma nel museo forlivese dal 4 marzo al 2 luglio 2023.

Questa nuova edizione sarà un grande viaggio che accompagnerà la città tra musica e cultura fino ad maggio 2023. Si tratta di un percorso eterogeneo che vede l'avvicendarsi di diversi generi e formazioni musicali, in uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina come il Ridotto del Teatro Diego Fabbri. Il Centro Diego Fabbri ha annunciato la prima parte del ciclo ed i relativi primi quattro appuntamenti.

La rassegna avrà inizio domenica 20 novembre ore 11.30, con l'esibizione della Giovane Orchestra A.Masini. L'orchestra, diretta dal Maestro Fausto Fiorentini, è composta da circa trenta giovani dell’Istituto omonimo. Nel corso degli anni ha avuto modo di farsi apprezzare in diversi contesti, quali la sede della Regione Emilia Romagna, la manifestazione “Il Paese dei Balocchi” di Fano e vai luoghi culturali forlivesi, come il Teatro Diego Fabbri, l’Auditorium San Giacomo e l’arena San Domenico. Nel concerto di domenica 20 Novembre il repertorio spazierà dall’opera, alle colonne sonore, fino ad arrivare alcuni dei più grandi successi della musica pop. Il pubblico si immergerà tra le note e gli strumenti musicali, creando un luogo unico e irripetibile dove non vi sarà separazione fra "palco - artisti" e platea – pubblico”.

Domenica 11 Dicembre ore 11.30 il Ridotto del Teatro Fabbri ospiterà il concerto del Trio Barrique, composto da Gioele Sindona (Violino, Voce), Tiziano Paganelli (Fisarmonica) e Andrea Alessi (Contrabbasso). Trio con un affinato repertorio di musica tradizionale e popolare europea, swing, musica da film e standard jazz ad elevare lo spirito facendolo danzare tra aromi e profumi di multi fragranze suoni e colori.

Il terzo appuntamento è fissato per Domenica 15 gennaio ore 11.30 dove gli spettatori saranno accompagnati in un viaggio musicale dal titolo Plurifonie. Il quartetto formato da Daniela Piccari (Voce e Percussioni), Elisa Ridolfi (Voce e Percussioni), Riccardo Bertozzini (Chitarra classica) e Andrea Alessi (Contrabbasso) si esibirà in un repertorio eterogeneo e a 360 gradi con canzoni e suoni dalle strade del mondo, dal Sud America fino ad arrivare all’Italia e ai suoni dei suoi dialetti. Un concerto tra world music e cantautorato per scoprire in un concerto le innumerevoli sfumature di suoni e voci.

Domenica 12 Febbraio ore 11.30 quarto appuntamento a chiusura del primo ciclo di Quadri Musicali. Sarà Reeling Quartet, quartetto formato da Emanuele Bani (Violoncello), Luca Galeati (Contrabbasso), Isacco Marchesi (Percussioni) e Francesco Ranzi (Sassofoni) ad esibirsi in un repertorio tra jazz, musica classica e celebri colonne sonore. Si tratta di quattro giovani musicisti emiliano-romagnoli che si sono conosciuti in occasione del "Forlì Festival della musica giovane del Mediterraneo 2022" suonando insieme nella Giovane Orchestra Paneuropea. Qui hanno stretto un legame personale e culturale che li ha condotti a creare una formazione versatile che sa emozionare tra le note di dei diversi generi e stili.

La prenotazione agli eventi è obbligatoria. Concerto + Aperitivo a cura di Jump Cafè: Ingresso €12 - Ridotto Tessera Sostenitore CDF Gold: 8€. Al termine del concerto visita guidata Musei S. Domenico: Mostra Civilization (negli appuntamenti del 20 Novembre e 11 Dicembre 2022. Pinacoteca Civica (negli appuntamenti del 15 gennaio e 12 febbraio 2023). Ingresso €10 - Ridotto Tessera Sostenitore CDF Gold: 8€

L’ingresso ridotto ai possessori della tessera sostenitore Gold del Centro Diego Fabbri, tessera sottoscrivibile presso il Centro Diego Fabbri (0543.30244 – info@centrodiegofabbri.it) che dà diritto a riduzioni per eventi culturali del territorio e sostiene l’associazione.

Per informazioni e prenotazioni: mail info@centrodiegofabbri.it - tel. 0543 30244 - WhatsApp 328 243 5950