Nuova edizione del 'Gipsy Garden', market dedicato all'artigianato Made in Italy

L'11 e 12 Settembre presso il Castello del Capitano delle Artiglierie a Castrocaro Terme Terre del Sole si terrà una nuova edizione del Gipsy Garden, un market dedicato all'artigianato di qualità Made in Italy.

Il Gipsy Garden, nato a Maggio 2016, è un creative market itinerante, un progetto dedicato a chi ha ancora nel cuore il desiderio di stupirsi, come si faceva da bambini, un'occasione per conoscere le storie di Artigiani, toccare le loro creazioni e scoprire la bellezza del fatto a mano.

L'evento avrà un'area market, con più di 40 artigiani, dedicata al tessile, home decor, accessori persona e altre categorie. Ci sarà poi un'area Food Truck e Beverage, e aree relax dove le persone possono rilassarsi e godersi la natura del Castello. Completano l'evento performance artistiche itineranti, momenti musicali e un pizzico di magia.

Quella di Settembre sarà l'edizione di ripartenza dopo una lunga pausa. Sarà un nuovo punto di partenza dove potersi incontrare con gentilezza: un inno alle cose belle fatte con amore e passione, un'occasione per scoprire e conoscere storie di piccoli grandi eroi quotidiani che credono ancora nella bellezza dell'artigianato.

L'evento è organizzato con il Patrocinio del Comune di Castrocaro Terme Terra del Sole e con il supporto del Consorzio Castrumcari con il quale abbiamo avviato una collaborazione tecnica per poter promuovere l'evento come occasione di scoperta del territorio.

L'appuntamento quindi è per sabato 11 Settembre e Domenica 12 Settembre per un weekend dedicato all'Artigianato di qualità, performance artistiche itineranti, momenti musicali, e una scelta di sapori da gustare dal pranzo alla merenda, dall'aperitivo alla cena.

Il Gipsy Garden è un evento in rispetto delle norme anti Covid previste dai decreti ministeriali. Per accedere all'evento è necessario essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Il biglietto d'ingresso è acquistabile alla cassa, nei giorni dell'evento. Ingresso giornaliero 3€. È previsto l'ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni, persone con disabilità motorie e accompagnatori.