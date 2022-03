Spinadello riparte con tante novità: nuove attività, eventi e aperture domenicali del centro visite partecipato

Con l’arrivo della primavera riprendono questa domenica le attività di Spinadello-centro visite partecipato: novità di quest’anno sono un calendario di aperture domenicali, consultabile sul sito web di Spinadello, con la possibilità di ristoro grazie alla collaborazione con Ca’plet, pasta fresca e piadine e un ampliamento dei servizi e delle iniziative proposte anche grazie alla presenza di nuove dotazioni come le colonnine per la ricarica delle e-bike, una stazione di primo intervento per riparare le biciclette e un punto acqua sempre accessibile.

Gli interventi, realizzati dall’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli, hanno l’obiettivo di migliorare le attrezzature a disposizione presso la centrale di sollevamento dell’ex acquedotto e rafforzare il suo ruolo di punto di accesso privilegiato all’intera area in cui è immerso.

A tutto ciò si aggiunge un ricco programma di eventi, iniziative e nuove collaborazioni che, come dichiarano i promotori del progetto, “offriranno la possibilità di conoscere meglio l’area grazie a visite ed escursioni in collaborazione con guide ambientali escursionistiche e mountainbike, laboratori per i più piccoli ma anche iniziative legate alla storia e alla cultura del territorio”. Inoltre continuano i promotori “forti della rete di relazioni consolidate con l’istituzione dell’Osservatorio locale di paesaggio del Ronco-Bidente, la volontà è di continuare a mantenere alto il presidio per la tutela degli habitat riconosciuti a livello europeo e di promuovere forme di fruizione sostenibile del territorio, incentivando anche la collaborazione delle Amministrazioni vicine e la partecipazione e delle realtà che si affacciano e che operano sul fiume”.

Si parte quindi questa domenica, 3 aprile, con l’apertura dalle 10:00 alle 15:00; sarà possibile prenotare un crescione o una piadina via WhatsApp al 333 7204218. Mercoledì 6 aprile invece sarà la volta della seconda edizione del corso di cartapesta curato da Martina Ravaioli, in arte Macro.Glossa, al quale è possibile iscriversi via mail a spinadello@gmail.com o al numero 328 9582919.

Spinadello centro visite partecipato

Progetto di rigenerazione dal basso e valorizzazione dell’area fluviale dei meandri del fiume Ronco, che dal 2017 promuove iniziative ed eventi con partenza dalla centrale di sollevamento del vecchio acquedotto Spinadello di Forlimpopoli. Promosso da Spazi Indecisi, Ass. I Meandri, Coop. Casa del Cuculo con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.

Tutti i dettagli sul programma, sulle aperture domenicali e su come raggiungere lo Spinadello lasciando l’auto nei parcheggi consigliati presso il centro abitato Selbagnone (Forlimpopoli), sono disponibili su www.spinadello.it