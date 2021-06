Nuove prospettive sul cibo ed arte terapia nel segno di Dante

Prezzo non disponibile

Si apre la rassegna di evento collaterali alla grande mostra si Dante, organizzati dal Centro Diego Fabbri di Forlì.

Giovedì 24 giugno, inizia un percorso laboratoriale alla scoperta di nuove prospettive sul cibo, la gastronomia e la cultura seguento come filo conduttore i tre gironi danteschi.Tale percorso, realizzato in collaborazione con Slow Food Se. Di Forlì – appennino forlivese, si svolgerà per tre giovedì consecutivi, nella sede di Slow Food a Forlì.

INFERNO - Giovedì 24 giugno ore 18.30

Valore culinario, simbolico, storico e letterario “proteico” passando dall’uovo dantesco, attraverso la fame di Ciacco, fino alla puls di legumi, secondo i valori del “Buono, Pulito e Giusto”.



Secondo appuntamento dedicato all'Arte Terapia, attraverso la sperimentazione corporea e sensoriale offerta dai materiali artistici: un piccolo viaggio, che dal sentire e dal fare creativo arriva al pensare.Il primo dei due incontri, rivolto a tutti, sempre nella sede di Slow Food, si terrà: venerdì 25 giugno alle 18.30.



Iscrizione per ogni incontro 10,00€

Ridotto soci slowfood: 5,00€

Omaggio possessori Artcard

Iscrizioni: info@centrodiegofabbri.it

