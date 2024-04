Nuovi appuntamenti con Auser da Portico a Forlì

Due giorni ricchi di appuntamenti per Auser sia in città che sulla collina forlivese. Martedì 16 aprile, a Galeata si chiude il ciclo di conversazioni “Non ci sono più i nonni di una volta”, ideato e organizzato da Auser in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Gli incontri di Galeata si svolgono in collaborazione con l’Associazione Teodorico: quello conclusivo, alle 16.15, al Centro Operativo di via Cenno Cenni, è intitolato “Aiuto, sto male. Primi interventi di soccorso - manovre salvavita”, e ha come relatore il formatore Franco Papi.

Lo stesso ciclo di incontri prosegue poi a Portico, con il secondo degli incontri in programma (ogni martedì alle 18, alla scuola “Ambrogio Traversari” in via Tosco Romagnola 6): il tema è “Dalla favola al primo amore. Scoperte e confidenze”, con la pedagogista Bruna Ferrari. Mercoledì 17 aprile alle ore 15,00 si terrà invece a Forlì al Palazzo della Provincia la conferenza con proiezioni “Albania. Terra da scoprire” con Giancarlo Billi.