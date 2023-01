Nuovi appuntamenti con la comicità a Vecchiazzano: Paolo Migone, Sergio Sgrilli e Andrea Vasumi

Dopo il successo degli spettacoli di Paolo Cevoli la scorsa stagione, la Parrocchia di San Nicolò a Vecchiazzano, organizza una mini rassegna comica presso la sala teatro Maria Graffiedi, in via Veclezio 13/B. Gli artisti che si esibiranno sul palco, sono volti noti della comicità nazionale e locale.

Si inizia il 21 gennaio, con Paolo Migone, comico toscano originale e stralunato che, con il suo classico impermeabile e l’occhio nero, porterà in scena il suo nuovo spettacolo “Diario di un impermeabile”. Arrivato al successo grazie alla trasmissione Zelig, Migone porterà sul palco l’originalità dei suoi monologhi e la sua comicità estemporanea.

Si prosegue l’11 febbraio con un altro toscano doc, Sergio Sgrilli. Anche lui colonna storica della trasmissione Zelig in tv, la comicità di Sgrilli, oltre che di monologhi, è ricca di sfumature musicali accompagnate dalla sua inseparabile chitarra. Lo spettacolo di Sgrilli sarà un tuffo nei ricordi dell’artista, che poi sono i ricordi di tutti, nel quale non mancheranno momenti di riflessione, sempre in chiave comica.

Chiude la rassegna, il 25 febbraio, un beniamino della comicità nostrana: Andrea Vasumi. Reduce dal successo di ‘Osteria Giacobazzi’ e del Cialtronight, torna sul palco del teatro di Vecchiazzano, dopo 4 anni, portando pezzi inediti e monologhi incentrati sull’attualità, oltre che alcuni dei suoi cavalli di battaglia.

Ricordiamo che tutti gli spettacoli inizieranno alle 21 e che è possibile prenotare i biglietti al nr, 33213010497 (anche su WhatsApp). Il costo del biglietto è di 18 euro a spettacolo. E’ possibile fare l’abbonamento alle 3 serate, al costo di 45 euro. Il ricavato degli spettacoli, andrà a sostegno delle attività della Parrocchia di San Nicolò Vecchiazzano