Nuovo appuntamento coi burattini al teatro Verdi: la compagnia Vladimiro Strinati presenta “Il Castello degli Spaventi”

“Il castello degli spaventi” è lo spettacolo di burattini che la compagnia Vladimiro Strinati metterà in scena al teatro Verdi di Forlimpopoli sabato 26 novembre (ore 17). Si tratta del secondo appuntamento per bambini e famiglie che il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese – Sede di Forlimpopoli ha promosso nel mese di novembre insieme al Comune di Forlimpopoli, all’associazione Nodi e al Coordinamento Psicopedagogico dei servizi per l’infanzia 0/6.

La partecipazione è gratuita. Occorre, però, iscriversi inviando una mail a c.famiglie@gmail.com oppure telefonando al 328 1243117. In caso di un numero di prenotazioni superiore alla disponibilità di posti, sarà data priorità ai residenti di Forlimpopoli sulla base dell’ ordine di iscrizione. Si consiglia agli spettatori di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.