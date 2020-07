Nuovo appuntamento col mercatino dei creativi a Cala Foma

Giovedì sera nell'area di Calafoma, in via Tibano 4 al Ronco, dalle 18 alle 24 si svolge il Mercatino dei Creativi. In esposizione presso i numerosi stand oggetti di artigianato e arti varie, prodotti fatti a mano, modernariato, abbigliamento e oggetti usato. Il mercatino sarà allestito nell'area verde a fianco della struttura chiringuito che si affaccia sul lago artificiale, sul quale dispone di una spiaggia di ghiaia, attrezzata con servizio bar e degustazione, oltre che con lettini prendisole. L’ampiezza dell’area privata, tutta all’aperto, garantisce il posizionamento di tavoli, sedute e appoggio teli a distanza di sicurezza. Presente anche uno spazio riservato a chi viene accompagnato dal proprio amico a 4 zampe e garantita l’accessibilità per persone con difficoltà motoria. La stagione di apertura proseguirà, ogni giorno dalle 10 alle 24, fino all’autunno, nel rispetto dei protocolli stabiliti a livello nazionale e territoriale per garantire la sicurezza di ospiti e personale.