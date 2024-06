Nuovo appuntamento con "Extraterrestre 2024 - dispositivi culturali ravvicinati di altro tipo": una serata con l’artista Lucio Pozzi e il dj set con Piero Merola

Continuano gli appuntamenti di EXTRAterrestre, la rassegna estiva organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset Studio in collaborazione con Tiresia Media che apre gli spazi di EXATR alla città con suoni, visioni e incontri di altro tipo. La serata di mercoledì 19 giugno prevede alle 21.00 il dialogo tra l’artista Lucio Pozzi e il curatore Davide Ferri ????’????? ????-???????? ?? ????????????? ??? ????????? ????. Al termine DJ set a cura di Piero Merola.

Sempre mercoledì, dalle ore 17 alle 19, è previsto il terzo appuntamento di ?????-???. ??????, una serie di laboratori gratuiti per bimbe e bimbi dai 7 agli 11 anni. Il percorso di gioco e riflessione a cura di Elena Dolcini, con la partecipazione di Federica Lecci, prevede questa settimana come tema “Piazza”: dalla piazza di EXATR rifletteremmo e disegneremo lo spazio ideale per far sì che sia espressione dei desideri dei più piccoli.

Come sempre, dalle ore 19.00 a mezzanotte ci si potrà cullare sull’installazione visionaria AMACARIO, ideata da Francesco Careri del collettivo romano Stalker/Osservatorio Nomade: una “architettura del sogno” nella quale il pubblico potrà abbandonarsi. Non mancherà inoltre la possibilità di incontrare l’arte contemporanea, con il grande collage di manifesti ECSTASY, opera dell’artista Flavio Favelli a cura di Città di Ebla/Ipercorpo Festival, che costituisce idealmente e fisicamente il varco di accesso alla sala teatrale del Deposito e l’opera La Nazione sempre dell’artista Favelli.

Sarà anche possibile visitare il Centro Visite di IN LOCO. Museo diffuso dell’abbandono, a cura di Spazi Indecisi, e la mostra fotografica Sites forsaken then forgotten di Adriano Zanni che restituisce uno sguardo sui recenti mutamenti della darsena di Ravenna. Nel piazzale interno dell’ex deposito sarà inoltre possibile bere e mangiare dalle 19.00 a mezzanotte presso l’???? ????&?????, a cura di Lety Flip & Valentina Alternative Bakery.

Info e contatti

Ingresso a offerta libera

Per informazioni e per iscrizione al laboratorio

www.exatr / info@exatr.it / 375 7150258