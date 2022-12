Nuovo appuntamento con i "Quadri musicali", la rassegna di concerti aperitivo, con il Trio Barrique

Domenica 11 dicembre ore 11.30, nuovo appuntamento con “Quadri Musicali – Scuola dello spettatore”, la rassegna di concerti-aperitivo tra note, parole e cultura al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì (via dall'aste 10 Forlì).

Sarà il Trio Barrique, complesso composto da Gioele Sindona (Violino, Voce), Tiziano Paganelli (Fisarmonica) e Andrea Alessi (Contrabbasso) a colorare di note la cornice del Ridotto del Diego Fabbri. Il trio vanta un affinato repertorio di musica tradizionale e popolare europea, swing, musica da film e standard jazz ad elevare lo spirito facendolo danzare tra aromi e profumi di multi fragranze, suoni e colori.

Come ormai tradizione dei concerti domenicali, la performance sarà caratterizzata da un approccio coinvolgente del pubblico, una vera e propria festa popolare grazie al repertorio composto anche da musiche di strada. Un nuova occasione per abbattere la “barriera” tra pubblico e artisti, in un gioco di suoni, emozioni e voci. Al termine del concerto, come per ogni appuntamento di Quadri Musicali, sarà organizzato un aperitivo a cura di Jump cafè presso il Ridotto del Teatro Fabbri, un’occasione per il pubblico ed i musicisti per approfondire i temi e suoni del concerto in un clima di scambio e confronto. A seguito del Concerto-Aperitivo, per chi lo desiderasse, è possibile proseguire la mattinata con la visita guidata alla Mostra fotografica Civilization presso i Musei San Domenico di Forlì.

“Civilization: vivere, sopravvivere, Buon Vivere” è un grande progetto artistico e culturale internazionale che riunisce circa trecento immagini di oltre centotrenta fotografi provenienti da cinque continenti sui temi del presente e del futuro del mondo contemporaneo, sempre più caratterizzato dai fenomeni della interconnessione e della globalizzazione.

I concerti aperitivo del Centro Diego Fabbri sono organizzati in collaborazione con Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, No.Vi Art APS e Festival del Buon Vivere e resi possibili anche grazie al sostegno di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Commerciale Agricola di Billi Giovanni.

La prenotazione agli eventi è obbligatoria. Concerto + Aperitivo a cura di Jump Cafè: Ingresso €12 - Ridotto Tessera Sostenitore CDF Gold: 8€. Al termine del concerto visita guidata Musei S. Domenico: Mostra Civilization Ingresso €10 - Ridotto Tessera Sostenitore CDF Gold: 8€. L’ingresso ridotto ai possessori della tessera sostenitore Gold del Centro Diego Fabbri, tessera sottoscrivibile presso il Centro Diego Fabbri (0543.30244 – info@centrodiegofabbri.it) che dà diritto a riduzioni per eventi culturali del territorio e sostiene l’associazione. Per informazioni e prenotazioni: mail info@centrodiegofabbri.it - tel. 0543 30244 - WhatsApp 328 243 5950