Nuovo appuntamento con i salotti informativi di Confedilizia: Roberto Zoli presenta "Rimorsi e rimpianti"

Continuano i salotti informativi di "Confedilizia Forlì-Cesena". Giovedì, alle 18.30, la sala "Avv. Veruska Bersani" ospiterà Roberto Zoli, giornalista per tanti anni collaboratore del Tg3 regionale ed autore del libro “Rimorsi e rimpianti” Dopo i saluti del presidente Carlo Caselli, introduce e modera Vincenzo Bongiorno. "Rimorsi e rimpianti" è un intenso romanzo, in un percorso che significativamente traccia l’essenza dell’essere, rispetto alla logica e alla religione dell’apparire e dell’avere. Tutto passa per l’unica cosa che può trasformare e dare senso ad un’intera esistenza: l’amore, quello vero, quello che sa andare oltre il piacere fisico, quello che rapisce, quello di fronte al quale tutto ha un senso e senza il quale nulla lo ha più. Brani significativi verranno letti dalla giornalista Stefania Polidori. Il fisarmonicista Giuseppe Tedaldi eseguirà alcuni brani a latere dell’incontro. L'ingresso all'incontro è libero e gratuito.