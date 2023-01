Nuovo appuntamento con il jazz a Bertinoro: Antonio Faraò trio in concerto

Giovedì 2 febbraio in orario post coenam riprende la programmazione invernale del “Dai de jazz…Club 2023”. Come associazione, dai de jazz ha nel suo dna costitutivo l’intento di proporre nei luoghi della Romagna in cui si muove i progetti di musicisti di spessore, di quegli artisti che praticano il linguaggio del jazz, innervando la radice afroamericana con una sensibilità contemporanea. E i Club, vere concert hall, seppur di minori dimensioni, che si trovino in grandi capitali o piccoli borghi, sono gli spazi nei quali i musicisti propongono la loro cifra artistica senza rete, in una circolarità creativa di vicinanza fra proscenio e pubblico. E ciò si materializza alle 21:30 all’Enoteca Bistrot Colonna, che ospiterà sul suo palco l’Antonio Faraò trio, un gruppo internazionale, guidato da un pianista di lungo corso con due sodali del jazz europeo.



Antonio Faraò è pianista e compositore. Di lui Herbie Hancock ha detto: “C’è talmente tanto calore, convinzione e grinta nel suo modo di suonare. Mi ha immediatamente attratto la sua concezione armonica, la gioia dei suoi ritmi e il suo senso di swing, la grazia e il candore delle sue linee melodiche improvvisate. Antonio non è solo un ottimo pianista, è un grande”. Brillantezza tecnica, carica emotiva, ispirata vena compositiva e un peculiare senso ritmico sono la cifra stilistica di questa eccellenza del panorama jazz internazionale. Faraò ha suonato e inciso con Jack Dejohnette, Joe Lovano, Lee Konitz, Billy Cobham, Chico Freeman, Miroslav Vitous, Richard Galliano, Chris Potter, Dave Liebman, Eddie Gomez, Billy Hart, Kyle Eastwood, Bob Berg, Daniel Humair, Wayne Shorter, Darryl Hall, Drew Gress e tanti tanti altri. Fra i suoi ultimi album sono da ricordare “Eklektik” (con Snoop Dogg, Marcus Miller, Bireli Lagrène, 2017) e “Passers of Time” col quartetto ASTA (A. Ceccarelli, S. Beuf, T. Bramerie, guest David Linx, 2019).

Yuri Goloubev, contrabbassista classico, dedicatosi poi pienamente al jazz, in Italia dal 2004, ha suonato a livello internazionale con jazzisti quali Eddie Gomez, Miles Griffith, Shawnn Monteiro, Bill Smith, Adam Nussbaum, Denise Perrier, Michael Rosen e molti altri, esibendosi sui palcoscenici dei più importanti jazz festival ed ottenendo numerosi riconoscimenti. Sulla scena italiana ha collaborato con Franco Cerri, Gianni Cazzola, Enrico Pieranunzi, Paolo Birro, Giovanni Falzone, e altri grandi musicisti. Dalla sua penna sono nati numerosi brani jazzistici e da camera. Dal 1992 al 2004 è stato primo contrabbasso de I Solisti di Mosca di Yuri Bashmet. In questo contesto ha collaborato con alcuni dei massimi musicisti contemporanei.

Vladimir Kostadinovic è batterista, compositore, arrangiatore, premiato come best drummer player a Tuscia in Jazz 2008, è uno dei musicisti più apprezzati della scena europea. Guida un quartetto a suo nome con Jimmy Greene, Danny Grissett e Matt Brewer. Ha avuto il piacere di condividere il palco con Dusko Gojkovic, Benny Golson, Charles Tolliver, George Garzone, David Kikoski, Chico Freeman, Joe Locke, Kevin Hays, Didier Lockwood, Bob Mintzer, Darryl Hall e numerosi altri jazzisti, incidendo spesso negli States. Il suo ultimo album è “The left side of life” (2016), registrato live, con Seamus Blake. Collabora da tempo con Antonio Faraò, viaggiando per tutta Europa.

Col patrocinio e contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con l’Italia Jazz Club.

