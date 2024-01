Nuovo appuntamento con la ricerca alla Fabbrica delle Candele: si parla di innovazione sostenibile con Stefano Valentini

Nuova Civiltà delle Macchine e Minerva Divulgazione danno appuntamento venerdì 9 febbraio, alle ore 20.45, alla Fabbrica delle Candele di Forlì, per il quarto appuntamento della rassegna "La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti". Obiettivo del progetto è potenziare le attività istituzionali di orientamento scolastico alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) incontrando giovani ricercatori romagnoli che raccontano il loro percorso di studio e di vita e soprattutto il loro presente, di lavoro e di ricerca, in ogni parte del mondo.

Ospite di questo appuntamento sarà Stefano Valentini - Laureato in Economia, lavora dal 2001 in ART - ER nel settore energia e ambiente e parlerà di Innovazione sostenibile. Introdurrà l’incontro Claudio Casali, segretario di Nuova Civiltà delle Macchine e co - coordinatore del progetto per Minerva. A conversare con Stefano Valentini sarà Mariangela Ravaioli, co - coordinatrice per Nuova Civiltà delle Macchine.



Come sempre l’incontro è fruibile anche in streaming su canale youtube della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.