Nuovo appuntamento con "Riemergere - La cura di ciò che resta"

Dopo il primo ciclo di incontri svolto presso il Quartiere San Benedetto, il Gruppo Terapie Espressive e Corporee dell’associazione "Essere con" di Forlì (www.esserecon.it) presenta il secondo ciclo di "Riemergere - La cura di ciò che resta", un progetto realizzato con il contributo della Fondazione Cassa Di Risparmio di Forlì e in collaborazione con il Comitato di Quartiere Cava. Il progetto si articola in sette incontri gratuiti finalizzati al prendersi cura di sé, per riemergere dopo i terribili eventi accaduti in seguito all’alluvione. Attraverso l’utilizzo di terapie espressive e corporee (Arteterapia, Danza Movimento terapia e Yoga), il progetto intende stimolare il recupero delle risorse individuali e collettive mantenendo viva l'attenzione delle persone su quanto accaduto e sulle ferite che questi avvenimenti hanno aperto nel tessuto sociale della città. E' rivolto a tutta la cittadinanza, persone coinvolte direttamente e indirettamente dall’alluvione, senza limiti di età. Gli incontri si svolgono nella sede dell’ex Circoscrizione, Via Sillaro 42 (quartiere Cava). E’ richiesta la prenotazione poiché gli incontri sono a numero chiuso (info@esserecon.it; 347 1585726, Mariana, 333 93638941, Simonetta).

CALENDARIO INCONTRI

Giovedì 29 febbraio 21.00-22.30

Giovedì 7 marzo 21.00-22.30

Giovedì 14 marzo 21.00-22.30

Giovedì 21 marzo 21.00-22.30

Giovedì 28 aprile 21.00-22.30

Giovedì 4 aprile 21.00-22.30

Giovedì 11 aprile 21.00-22.30