Nuovo appuntamento per le famiglie al Testori con "Una storia sottosopra" de La Baracca Testoni Ragazzi

Sabato 17 febbraio alle 11:00 al Teatro Giovanni Testori andrà in scena Una Storia Sottosopra della compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi, per bambine e bambini da 1 a 4 anni.

“Due personaggi che abitano su piani diversi, si muovono su lati opposti e osservano le cose da due diversi punti di vista. Ognuno vive la propria vita abitudinaria con le proprie certezze, le proprie paure, con il timore e la curiosità di incontrare altri. L’unico elemento in comune tra i due è un piccolo gatto rosso che abita entrambi i piani. Sarà la fuga del loro amico a quattro zampe a farli finalmente incontrare e a dare vita a un inseguimento che diventerà presto un viaggio pieno di scoperte e stupori.

Una ricerca che pian piano unirà i due protagonisti e li porterà a perdersi e a godere il loro cammino, fino quasi a dimenticare la ragione del loro incontro. Così, forse per caso, o forse no, gli spazi si capovolgeranno e i punti di vista si incroceranno in una dimensione nuova, rovesciata, condivisa.”

Lo spettacolo fa parte della programmazione dedicata alle famiglie che nelle domeniche di novembre ha unito grandi e piccoli intorno al rito del teatro. Questo proseguimento nel 2024 nasce dalla volontà di approfondire la progettazione teatrale dedicata all’infanzia, aprendo uno spazio dedicato ai piccolissimi, in cui promuovere l’esperienza teatrale fin dai primi anni di età. Parte di questo percorso sarà anche il laboratorio dedicato al personale educativo per la fascia 0-6 anni con l’autore, regista e attore dello spettacolo Andrea Buzzetti. Il laboratorio, dedicato alla scoperta del linguaggio performativo nella relazione con la prima infanzia, si terrà venerdì 22 marzo dalle 16:30 alle 19:00. Per info e iscrizioni scrivere a progetti.teatrotestori@elsinor.net.

Biglietti: € 5. Info e prenotazioni allo 0543.722456 | progetti.teatrotestori@elsinor.net. Prevendita su Vivaticket.