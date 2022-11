Nuovo incontro del ciclo “Giovani autori in Fabbrica” con "Eterna", il nuovo romanzo di Ilaria Spadaccini

L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì presenta alla Fabbrica delle Candele di Forlì un nuovo incontro del ciclo “Giovani Autori in Fabbrica”: martedì 6 dicembre alle 18.30, è la volta di "Eterna", il nuovo romanzo di Ilaria Spadaccini. "Giovani Autori in fabbrica" è il ciclo di incontri con giovani scrittori o con autori che parlano ai giovani, ideato e condotto da Marco Viroli, direttore artistico della Fabbrica delle Candele.

Chi siamo senza il nostro passato? Alberi senza radici, piante secche incapaci di possedere davvero il presente. È così che Ottavia avverte se stessa quando la salute di sua madre Emilia comincia a vacillare. Da quando una brutta malattia mentale l’ha colpita, lei non la riconosce nemmeno più, la chiama Caterina. Ma per Ottavia, Emilia è la sola radice, l’unica famiglia: perderla significherebbe consumare gli ultimi strascichi di aderenza alla vita. La paura e l’ossessione di questo pensiero scuotono Ottavia dalle viscere e la costringono a fare i conti con le domande che per una vita intera si era imposta di ignorare. Chi è mio padre? Da cosa è fuggita mia madre? Viaggi, sogni ricorrenti e balzi temporali che evocano ricordi, guidano Ottavia alla scoperta del proprio passato e del proprio coraggio. A Vietri sul Mare, lontana da casa e dal futuro che sua madre ha costruito per lei, Ottavia troverà non le risposte che cerca, ma quelle di cui ha bisogno per riappropriarsi della propria esistenza e ricominciare a vivere.

Ilaria Spadaccini nasce a Martina Franca nel 1990 e vive a Forlì. Fervida sostenitrice del potere terapeutico della scrittura, imprime su carta pensieri ed emozioni come percorso d’introspezione e presa di coscienza di sé. La sua pagina Instagram di divulgazione letteraria @ilaria.spadaccini conta, oggi, più di 22.000 follower. Nel 2017 pubblica il suo romanzo d’esordio "Il volto della fenice" (Foschi Editore). Nel 2020, pubblica la silloge poetica illustrata "Papavero Bianco", storia di una consolazione (Foschi Editore). "Eterna" è il suo terzo scritto (New- Book Edizioni).

Info: infoupg@comune.forli.fc.it, 0543 712 833 - 0543 712 112 - 0543 712 820