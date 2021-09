Il cicloviaggiatore Obes Grandini si racconta alla riapertura dell'associazione "Inzir"

Si riaprono le porte dell'associazione Inzir con un ospite davvero singolare, venerdì 24 settembre alle 20:45. Obes Grandini, classe 1952, “ad un certo punto di stanca della vita dove tutto si stava appiattendo, ho reagito comprando una bicicletta di poco valore l’ho caricata alla rinfusa e sono partito per l’Irlanda”. Da quel momento in poi sono passati tanti anni, trascorsi esplorando con la sua inseparabile compagna di viaggio a pedali, interi continenti, conoscendo diverse culture e vivendo emozioni indimenticabili che ha saputo rievocare nei suoi libri.



Per partecipare all'evento occorre iscriversi cliccando al seguente LINK

https://www.inzir.it/obes-grandini-luomo-il-sogno-la.../

Ingresso libero riservato ai soci Arci. E' possibile tesserarsi al costo di 12 euro.

E' richiesto il Green Pass.

