Riparte il festival "L'Occidente nel Labirinto": un percorso su mente e corpi del terzo millennio fra utopie e distopie

Svelata la 21esima edizione del Festival "L'Occidente nel Labirinto" promosso, come sempre, come capofila di una rete di altre 15 fra associazioni ed enti, dal circolo Acli Lamberto Valli Aps di Forlì. Alessandra Righini, presidente del circolo Acli Valli Aps, storica dell'arte ha ricordato come "la lunga pandemia da Covid ha stressato i rapporti fra scienza e società, stato e individuo, mettendo sotto pressione le stesse libertà civili costretta a restrizioni in parte paragonabili, fatte però le dovute differenze, a quelle che si dovettero subire in tempi di guerra. Riflettere sul passaggio dall'Uomo Vitruviano assunto nella cultura rinascimentale come ricerca dell'equilibrio dell'uomo fra arte e natura a quello contemporaneo di Uomo Tecnologico portatore di nuove competenze e nuove tecniche di controllo e di riconoscimento della realtà sono i temi che il Festival affronta in questa edizione 2021 cercando di svolgersi il più possibile in presenza".

Gabriella Tronconi Medri, rappresentante delle Associazioni in seno all'Assemblea della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, ha ribadito il valore delle problematiche affrontate da anni dal circolo Acli Lamberto Valli di Forlì: "Teso a definire sempre più l'ampiezza del pensiero cristiano in un'ottica che guarda alla dimensione nazionale e non solo cittadina e a rafforzare il ruolo di rete e di cerniera fra tante altre associazioni ed enti che promuovono la cultura del territorio".

Il programma

Il programma prevede una serie di incontri, eventi musicali, teatrali e cinematografici. Il primo evento del Festival si svolgerà domani, sabato 16 ottobre alle 21 nella Chiesa di Ravaldino, con il Coro di San Filippo Neri, diretto dal maestro Paolo Bacca che si esibiirà su La Musica ai tempi di Leonardo Da Vinci.

Il secondo evento del Festival è previsto lunedì 18 ottobre alle 17.30 nel Centro della Pace Annalena Tonelli, con la lectio Magistralis del professor Guido Montani, università degli studi di Pavia, co-fondatore dell'Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli di Ventotene, che parlerà sul tema:"Fermare il disordine planetario verso la Catastrofe".

Il terzo evento del Festival si terrà martedì 26 ottobre, nel salone comunale alle 17.30, con l'intervento del professor Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza della Politica università degli studi di Bologna, che dialogherà sul tema "La libertà è diventata inutile?" con Pietro Caruso, direttore del Pensiero Mazziniano.

Poi in novembre sono previsti incontri sulla lotta alle mafie e le disuguaglianze nel nostro tempo, in collaborazione con Libera, che vedranno la presenza di Michele Gagliardo, delegato nazionale di Libera e Salvatore Insenga, editore e cugino del giudice Livatino; sul tema del dialogo interreligioso di fronte alla natura dell'uomo e il suo confronto con l'eternità con Valdo Spini, presidente del Sinodo Valdese, il vescovo di Faenza e Modigliana monsignor Mario Toso e l'imam di Firenze Elzir Izzedin; il confronto sulla Nuova Economia scandita da algoritmi, big data, diritti e lavoro dove sono stati invitati il professor Marco Roccetti dell'università di Bologna e i sindacalisti Piero Ragazzini (Cisl), Piero Guietti (Ires-Cgil) e Giuliano Zignani (Uil).

Per il mese di dicembre un evento sul tema della Medicina e le "Stanze del Cuore", un altro evento su "Le radici dell'Umanesimo" con il professor Umberto Curi, professore emerito di Filosofia dell'università degli Studi di Padova, un evento sulla generazione dei giovani in esilio, i ikikomori in collaborazione con la sezione provinciale dell'Unicef Italia.

Per la sezione Arte in Dicembre in sala Aurora (Ex Scranna) un evento curato da studenti del Liceo Artistico e Musicale di Forlì ed anche un altro evento curato dalla Galleria Manoni 2.0. Nella sezione musica oltre l'evento inaugurale di sabato 16 ottobre, si terrà in novembre il concerto Soli Deo Gloria incontrando il rapporto fra musica e matematica con Francesca Camagni musicista e ricercatrice universitaria e Filippo Pantieri docente e musicista.

Nella sezione cinema tre serate nel mese di novembre tutti al cinema teatro San Luigi con i film Viaggio Allucinante mercoledì 10 novembre, La Mosca il 17 novembre e Codice Genesi il 24 novembre. Semre con commenti critici finali. Per la sezione teatrale in dicembre il recital di Cesare Pomarici, dottore di ricerca e saggista e l'associazione Olvidados su La Fabbrica Umana dedicato ad Adriano Olivetti e il 23 dicembre Fiabe e Racconti ai tempi dei social a cura degli alunni dell'Istituto comprensivo n.4 Annalena Tonelli per la regia di Francesca Fantini.

Per info: aclivalli@gmai.com, fb: circolo Acli L.Valli Aps, sito: www.aclivalli.it