"Odisseo. Re di Itaca", una visita guidata fra arte e leggenda

Proseguono gli eventi collaterali alla grande mostra “Ulisse. L’Arte e il Mito” al San Domenico di Forlì con un nuovo ciclo di visite guidate dal titolo "Odisseo. Re di Itaca" che parte domenica 30 agosto alle 18.30.

Ulisse, in greco Odisseo è il re di Itaca e l'eroe più famoso di tutta l'antichità. La sua leggenda, unisce e al contempo divide le differenti epoche. Nel tempo, le sue avventure si sono arricchite di particolari e sono diventate oggetto di modifiche per adeguarle alle diverse culture. Il suo personaggio, i suoi vizi e le sue virtù sono interpretabili come simboli e prototipo del genere umano. Nell'Iliade egli è il fedele collaboratore di Agamennone e degli altri eroi, guerriero coraggioso quanto saggio e furbo. Nell'Odissea, della quale è il protagonista, appare animato dalla nostalgia della patria e della famiglia, impegnato ad inventare nuove vie di scampo per sé e i suoi uomini.

