“Ogni parola è un segreto”: l'autrice forlivese Gabrielle Maldini presenta il nuovo romanzo noir

L’autrice forlivese Gabriella Maldini incontrerà i lettori venerdì 29 marzo alle ore 10,30 al Caffè Flora, in piazza Saffi. L’occasione è la presentazione del suo nuovo romanzo “Ogni parola è un segreto” pubblicato da Portoseguro Editore di Firenze. A conversare con la scrittrice sarà Lodovico Zanetti, presidente ANPI di Forlì-Cesena.

Dopo il debutto a Firenze, “Ogni parola è un segreto” inizia il suo tour di presentazioni ai pubblico. “È un romanzo molto diverso dal precedente “Prigioni” - racconta Maldini - per storia e stile narrativo. È un noir in cui il successo mostra il suo volto oscuro, fatto di violenza e degradazione. Pensiamo sempre al mondo dei libri come a qualcosa di nobile ma la realtà potrebbe essere molto diversa”.