Ogni scherzo vale ancora a Meldola con il "Carnevale di primavera"

Sabato 6 maggio, a partire dalle ore 14.00, con fulcro in piazza Orsini si svolgerà il "Carnevale di Primavera" promosso da Proloco Città di Meldola con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Ricchissimo il programma della giornata di festa che si protrarrà fino alle ore 22: sfilata dei carri allegorici lungo il Centro Storico di Meldola, gara musicale tra carri in piazza Orsini, stand gastronomici, balli e scherzi per grandi e piccini.

Per l'occasione sarà presentata alla Città Proloco Giovani, nuova realtà nata dalla collaborazione Pr di Dynamite ed Etylista con proposte di animazione rivolte ai teenagers e ai ragazzi.