"O che bel castello" fa tappa a Forlimpopoli, Terra del Sole e Cusercoli, tra visite, magia e arte

Stemmi misteriosi accompagnati da criptici motti da decifrare, animali fantastici da scoprire nell'araldica delle nobili famiglie d'Italia che compaiono nei Castelli d'Emilia Romagna, giardini incantevoli d'autunno dove scoprire piante particolari con cui creare il proprio erbario magico. E ancora, draghi contemporanei – come il simpatico Drago Camillo o gli animali fantastici letterari della saga di Harry Potter – racconti di imprese cavalleresche eroiche e romantiche di casa Malatesta, il volto di Dante Alighieri che si nasconde in un soffitto ligneo, simboli, miti e misteri dei Templari.

E' ricca di curiosità, affascinante ed immaginaria l'edizione 2021 di "Oh che bel castello", la grande kermesse dedicata a castelli, rocche, fortezze dell'Emilia Romagna, promossa da Apt Servizi Emilia Romagna, con i circuiti aderenti, con circa 60 eventi in programma nel corso di due weekend, sabato 9 e domenica 10 ottobre e sabato 16 e domenica 17 ottobre (www.castelliemiliaromagna.it).

«Una sessantina di eventi nei Castelli d'Emilia Romagna significano dare una risposta significativa per la ripartenza del turismo culturale nel territorio regionale - sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini- e particolare attenzione è stata data alle iniziative per famiglie con bambini, che potranno scoprire la storia, l'arte e la magia dei nostri meravigliosi Castelli dall'Appennino al Po, divertendosi, in cerca di animali fantastici, stemmi, segreti, misteri e storie curiose. “Oh Che Bel Castello” si conferma un appuntamento atteso all'inizio dell'autunno. Stiamo lavorando con Apt Servizi Emilia-Romagna, l'Assessorato al Turismo regionale ed il circuito Castelli del Ducato per nuove idee per il 2022 a beneficio di tutte le province emiliane e romagnole. Insieme siamo più forti, insieme siamo Emilia-Romagna».

Domenica 10 ottobre, il Comune di Forlimpopoli aderisce ad “Oh Che Bel Castello!” con la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici, e propone la visita guidata “Alla corte di Brunoro II Zampeschi” al Museo Archeologico “T. Aldini” e al complesso monumentale della Rocca Ordelaffa, di cui scopriranno funzione originale, fossato, ponte levatoio, mura, camminamento di ronda e riutilizzo delle sue strutture interne. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.30 di venerdì 8 ottobre 2021. Per info e prenotazioni: tel. 0543 748071 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30. I biglietti si possono acquistare direttamente il giorno della visita prevista presso la biglietteria del MAF Museo Archeologico “T.Aldini” in Piazza A. Fratti, 5.

Sabato 9 e domenica 10 ottobre, weekend magico con Harry Potter al Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole. Due giorni di pura magia: sabato sera cena in sala grande con i professori della più importante scuola di magia e stregoneria del mondo; domenica (tutto il giorno con prenotazione) percorso interattivo "Alla Ricerca degli animali fantastici". E' possibile prenotare anche separatamente la cena o il percorso in cui i bambini dovranno recuperare tutte le pagine del libro per salvare il mondo magico e ricevere la meritata ricompensa. Cena completa, dall’antipasto al dolce, a cura degli elfi domestici del Castello. Info e ticket qui:

https://feshioneventi.it/prodotto/weekend-magico/

Sabato 16 e domenica 17 ottobre nel borgo di Cusercoli a Civitella di Romagna torna “Borgo in Arte 2021”, concorso di pittura con due sezioni, una Extempore e una con Opere da Studio, con premi acquisto da assegnare agli artisti più meritevoli. E' in programma la mostra allestita nei locali della “Sala della Botte” del Castello di Cusercoli. Saranno esposti materiale fotografico, documentazione e progetti di alcuni dei lavori più significativi dell’architetto Roberto Pistolesi, fautore dei più importanti progetti di recupero e valorizzazione di edifici storici e religiosi del Forlivese, fra cui il Castello di Cusercoli.