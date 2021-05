"Oh! che bel castello": letture animate con la compagnia dei Giunchi

In occasione del "Festival Caterina di Forlì. Accento di libertà 2021", la Compagnia dei Giunchi con Gianni “Potter” e Laura Giunchi organizza letture animate "OH! Che bel castello" presso Palazzo Albertini domenica 6 giugno alle ore 18.



Storie segrete, lettura di carte, indovinelli misteriosi, parole magiche

Un viaggio nel mondo medievale di Caterina attraverso antiche storie e personaggi strambi, ed ingressi in castelli arroccati con improbabili formule magiche e pericolose pozioni. Quali fortune ti attendono nel libri di Messer Giannino e Donzella Laura, stregone ed indovina di professione?



Iscrizione obbligatoria su https://www.festivalcaterinaforli.it/

