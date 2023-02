Tornano in Fiera i veicoli d'epoca tra le 'mitiche inglesi' e la storia della motocicletta: è di scena l'Old Time Show

La 18° edizione di Old Time Show, organizzata da Romagna Fiere propone, accanto alla mostra-scambio, la presenza di numerosi club, di svariati registri storici, di collezionisti privati e di stampa specializzata. La kermesse forlivese verrà arricchita da svariate mostre, non solo quelle proposte da Collectors Historic Car Club - CHC e il Velocifero che dettano le tematiche della manifestazione “Le mitiche inglesi” e “Storia e mito della motocicletta”, ma anche quelle organizzate dai vari club partecipanti. L'appuntamento sabato 11 e domenica 12 marzo

dalle 08.30 alle 18.30 alla Fiera di Forlì.

“Le mitiche inglesi: Storia e design a 4 ruote made in UK”

La mostra sarà curata dal Collectors Historic Car club - CHC - di Cesenache raccoglie oltre 500 soci appassionati di motorismo storico. Saranno esposte vetture d’oltremanica disegnate e prodotte tra gli anni 20 e gli anni 80 del secolo scorso: Rolls Royce anteguerra, Lotus create per i circuiti, classiche e sportive senza tempo come Aston Martin, MG, Jaguar, Alvis, assieme ad altre marche che hanno fatto la storia dell’automobile inglese.

"Storia e mito della motocicletta: il racconto di un secolo"

L'esposizione tematica, come consuetudine verrà curata dalla Sport Club il Velocifero di Rimini, affiliato ASI dal 1977; la mostra vuole trasportare “visivamente” il visitatore su una strada immaginaria lunga più di un secolo che parte tortuosa e difficile fino ad arrivare comoda ed agevole, dove su di essa rombano i “motori” i quali, senza fermarsi, con piacevole trasformismo decennale cambiano “pelle”. Sarete trasportati nella metamorfosi motoristica, tecnologica e estetica, dagli albori ai giorni nostri di mezzi che caratterizzato il loro periodo, segnando un’epoca e hanno lasciato una “sgommata” indelebile nella storia.

“L'Alfa Romeo Duetto entra nella storia”

Il Club Alfa Romeo Duetto, Registro Storico e Club federato ASI, celebra la diva delle automobili: l'Alfa Romeo Spider "Duetto". nella ricorrenza dei 30 anni dall'ultimo esemplare prodotto dalla gloriosa casa automobilistica di Arese.

“I 60 anni della Porsche 911”

Il club federato ASI Hermitage Veteran Engine di Forlì dedica la tematica del suo stand “I 60 anni della Porsche 911”, iconico modello della casa di Stoccarda ormai diventato un vero e proprio mito. Era infatti il 1963 quando Ferdinand “Butzi” Porsche presentava al salone di Francoforte il prototipo della 901 diventata poco dopo 911 a causa della diffida della Peugeot depositaria dei numeri a 3 cifre con lo zero al centro.

“Mezzi di trasporto e da lavoro storici”

In occasione di Old Time Show il Circolo Italiano Camion Storici (C.I.C.S.) espone alcuni dei mezzi di trasporto e da lavoro più caratteristici provenienti dalla propria collezione. C.I.C.S. dà nuova vita ai camion e a veicoli da lavoro e di trasporto, con l’obiettivo di preservarli dalla demolizione.

La mostra mercato verrà arricchita da un adrenalinico programma di show che vedono protagonisti Roberto Poggiali e il Team di Quad Evolution, Marco Giony con la Stuntman Show Production, Roberto di Giovanni e il Team 96 in collaborazione con Custom King, Seventhird e il Club degli Svalvolati dell’Adriatico.

“Raduni di auto e camion customizzati”

Custom Kings, il movimento di Cesena che riporta in carreggiata la Kustom Kulture tramite ritrovi mensili ed eventi speciali in giro per le strade di Romagna, il carburatore della Motor Valley, approda finalmente con un raduno alla XVIII edizione di Old Time Show nelle date di sabato 11 e domenica 12 marzo. Selezione diretta all’entrata, potranno partecipare tutte le categorie di auto modificate, tra Stance, Tuning, Dub, Jdm, German, Rat & Hot Roads, Low riders, Off Roads, Extreme e Racing Spec. L’evento è organizzato in collaborazione con la Seventhird di Gatteo Mare, il cui mondo si dirama su diversi aspetti del graphic & visual design, dall’ artworks, ai progetti di wrap, brand identity; il tutto su misura direttamente dalla terra dei motori! Partnership con diversi brand automotive ed eventi più conosciuti d’Italia. La passione è il loro carburante! Le auto verranno affiancate da una serie di camion modificati in un raduno inedito organizzato dal “Club degli Svalvolati dell’Adriatico”.

Info

Ingresso intero € 12,00, ridotto € 8,00

Sito www.oldtimeshow.it