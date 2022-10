Old Time show, tutto pronto per il rombo dei motori d’epoca alla Fiera di Forlì

La 17° edizione di Old Time Show, si conferma come un evento di rilievo nazionale che non deluderà gli appassionati in cerca di emozioni legate alle due e alle quattro ruote che hanno fatto la storia. Organizzata da Romagna Fiere, in collaborazione con “Il Crame” (Club Romagnolo Auto Moto d’Epoca) di Imola, lo Sport Club “Il Velocifero” di Rimini e il patrocinio di “ASI” (Automotoclub Storico Italiano) Old Time Show propone, accanto alla mostra-scambio, la presenza di numerosi club, di svariati registri storici, di collezionisti privati e di stampa specializzata. Appuntamento 5 e 6 novembre alla Fiera di Forlì dalle 08.30 alle 18.30.

Una grande esposizione di motociclette e automobili per tutti i gusti e di tutte le epoche, dalle classiche più iconiche alle Youngtimer più ricercate, fino ai pezzi unici che faranno la storia di domani, proposte dai più importanti operatori del settore. Un’attenta selezione quantitativa e qualitativa di auto e moto d’epoca. Nel cuore del salone vive l'affascinante e variegato mondo della storia e della cultura dei motori, innovazione e ingegno accompagnano e arricchiscono in ogni momento la visita dedicata al mondo delle due e quattro ruote d'epoca. Un’ampia mostra mercato con l’occasione perfetta per ogni visitatore, specialmente per chi si avvicina alle vetture classiche per la prima volta grazie a un’offerta variegata ed accessibile. Ricca e vasta la scelta di ricambi e accessori d’epoca, pezzi di ricambio originali, modellini di auto, manualistica, pubblicazioni e editoria specializzata.

Mondo Custom

L’atmosfera anni 50 invaderà i padiglioni fieristici con un’ampia parte espositiva dedicata a moto e auto customizzate americane d’epoca e non solo, presenti inoltre i preparatori di moto e auto e i professionisti della personalizzazione. Il mondo del custom è presente in tutte le sue sfaccettature, dalla personalizzazione delle moto fino alla moda, alle aerografie e alla pittura. Il fenomeno custom è nato negli Usa nel 1902 con la prima Dreadnought modificata da Harold Karslake, si è poi trasformato in vero e proprio stile di vita (Kustom Kulture) dopo la seconda Guerra Mondiale, quando i soldati americani di rientro dal fronte iniziarono a modificare le moto usate dall’ esercito (per lo più Harley-Davidson) alleggerendole per migliorarne le prestazioni. Si è poi diffusa a livello planetario, conquistando celebrities, serie tv e cinema, ma anche il mondo della moda e dell’arte. Ed è poi diventata virale con i social. Il 06 Novembre, in collaborazione con Romagna Boys American Car Club italy e il Big Boss garage viene organizzata la 1° U.S. CARS REUNION raduno di auto americane d’epoca che sfileranno per le vie del forlivese, partendo da Casa la Corte e sostando per la giornata di domenica nei parcheggi della fiera di Forlì, dando la possibilità ai visitatori di ammirare queste opere d’arte a 4 ruote.

Evoluzione elettrica

L’eco mobilità sarà presente da quest’anno ad Old Time Show, partendo dalle auto elettriche che stanno pian piano popolando le nostre città – passando per mezzi più leggeri come le biciclette a pedalata assistita o i monopattini elettrici, arrivando alle moto e agli scooter elettrici, con modelli che stanno lentamente guadagnando mercato e presenza sulle strade.

La mobilità elettrica sta diventando sempre più variegata. E se le vetture a quattro ruote sono di certo quelle con lo sviluppo più avanzato e con l'impatto atteso maggiore, anche altri mezzi di trasporto stanno abbandonando i carburanti per le batterie. Il mercato delle quattro ruote a batteria sta maturando. Ma iniziano ad essere consistenti anche quelli di biciclette scooter. E velivoli sia cittadini che di lungo raggio. I Temi di questa 17° edizione saranno per il settore automobilistico “Parigi - Dakar auto da corsa e grandi rally” e per le motociclette “Moto Guzzi, un trionfo di corse”.

“Parigi- Dakar auto da corsa e grandi rally”

Quando si parla di rally raid, la Dakar è la prima cosa che viene in mente. In realtà è solo uno degli eventi che per decenni hanno attirato professionisti e dilettanti spingendoli ad abbandonare le strade battute e a gettarsi nell'avventura off-road. In occasione della 17° edizione di “Old Time Show” alla Fiera di Forlì si potranno ammirare le “Regine d’Africa” che, da oltre mezzo secolo, dominano i raid e i rally più duri del mondo; in gare sotto il sole rovente di giorno, nel gelo di notte, con assistenza e rifornimenti a dir poco problematici, su tracciati dove orientarsi è già un problema. L’esposizione è organizzata dal CRAME, in collaborazione con il Team Piloti Forlivesi e il pluripremiato pilota romagnolo Bruno Bentivogli.

La storia della Parigi- Dakar

Nel 1977, l’avventuriero e pilota motociclistico francese Thierry Sabine si perse nella Ténéré, regione nella parte centromeridionale del Sahara. Dopo il panico iniziale, l'ispirazione: Sabine pensò che quel deserto selvaggio sarebbe stato lo scenario perfetto per una corsa a motore. Era nata la Parigi-Dakar. Tra 1978 e 2007, l’avventura dalla capitale francese alla costa occidentale del Senegal crebbe rapidamente, diventando un evento di fama mondiale e l’archetipo di tutte le sfide motoristiche più impegnative e attirando sia leggende assolute del motorsport come Ari Vatanen e Jacky Ickx, sia costruttori come Toyota, Mitsubishi e Peugeot-Citroën. A causa di potenziali minacce terroristiche in Africa, la corsa come noto si è trasferita in Sud America nel 2009, con percorsi sempre diversi che hanno via via attraversato Paraguay, Cile, Argentina, Bolivia e Perù. Ancor oggi rimane una delle sfide più massacranti nel panorama mondiale dell’auto e motorsport.

“Moto Guzzi, un trionfo di corse”

Nella nuova veste dell’Old Time Show, lo Sport Club Il Velocifero si presenta con la tematica “Moto Guzzi, un trionfo di corse” mettendo in esposizione alcune moto d’epoca che hanno fatto la storia della Velocità: dalla C 2V alla mitica Otto cilindri, la storia di Moto Guzzi è costellata di vittorie. La prima è nel 1921, nella prestigiosa Targa Florio; da lì fino al 1957, momento del ritiro dalle competizioni, il palmarès del marchio dell’Aquila si arricchirà moltissimo. Tra le vittorie ci sono da segnalare 14 titoli mondiali velocità e 11 Tourist Trophy. L’omaggio alle motociclette di Mandello del Lario avviene con un anno di ritardo rispetto all’esatta ricorrenza del centenario…ma poco importa: quella della mostra-scambio rimane comunque un’occasione unica per ammirare tutte assieme le fantastiche Guzzi da corsa che, dagli anni Venti ad oggi, hanno letteralmente scritto la storia del marchio. Qualche esempio? La Moto Guzzi 250 Compressore del 1939, la Otto Cilindri del 1957, la Bialbero 350 del 1956, la bicilindrica 500 del 1951, la 250 Monoalbero del 1951, la Moto Guzzi Sport 15, la Moto Guzzi Norge e tantissime altre ancora.

La kermesse forlivese verrà arricchita da svariate mostre, non solo quelle proposte da Crame e Velocifero che dettano le tematiche della manifestazione “Motoguzzi un trionfo di corse” e “Parigi- Dakar auto da corsa e grandi rally” ma anche quelle organizzate dai vari club partecipanti.

“I 112 ANNI DEL BISCIONE”

Hermitage Veteran Engine, club federato ASI celebra, durante Old Time Show, la gloriosa casa automobilistica di Arese giunta nel 2022 ai 112 anni di produzione di vetture che hanno stimolato sogni e ambizioni sportive di intere generazioni ispirati dallo slogan: "l'auto di famiglia che vince le gare". Le numerose affermazioni sportive, fra cui alcuni titoli mondiali ed edizioni di Mille Miglia, resero i modelli del biscione carrozzati dagli stilisti più in voga, apprezzati in tutto il mondo, tanto che la storia racconta che lo stesso Henry Ford soleva togliersi il cappello al passaggio di una Alfa Romeo. In esposizione una rassegna di: berline, spider e coupé degli anni '60/'70/'80 fra cui Duetto osso si seppia, Junior Zagato, GT Junior, che faranno rievocare nostalgici ricordi ai visitatori".

“MEZZI DI TRASPORTO E DA LAVORO STORICI”

In occasione di Old Time Show il Circolo Italiano Camion Storici (C.I.C.S.) espone alcuni dei mezzi di trasporto e da lavoro più caratteristici provenienti dalla propria collezione. C.I.C.S. dà nuova vita ai camion e a veicoli da lavoro e di trasporto, con l’obiettivo di preservarli dalla demolizione. Non una semplice operazione di nostalgia ma la consapevolezza che il presente ha bisogno del passato. L’associazione ha origine per opera di Gino Tassi, classe 1920, di professione autotrasportatore che, già prima della seconda guerra mondiale, con la sua ditta di trasporti, ha partecipato alla rinascita dell’Italia ed al boom economico degli anni Sessanta. Tra i veicoli esposti segnaliamo: Camion Om Super Taurus del 1954, Camioncino OM Leoncino del 1954, Camion Fiat 682 N2 del 1956 e Furgoncino Lancia Super Jolly del 1966.

Special show: “Quad Evolution”

Roberto Poggiali e il team Quad Evolution allieteranno il pubblico di Old Time Show, con i loro esilaranti spettacoli. In questi 9 anni si sono esibiti a Parigi, a Roma, a Ginevra, a Oslo, a Milano, a Capo Verde, a Madrid, in Qatar negli Emirati Arabi, alla MotoGP di Misano e alla Scuola di Polizia a Mirabilandia. Li avrete visti sicuramente a Italia’s Got Talent, nella rubrica In Action di Italia1 e al programma Le Iene. Finalmente a Forlì per esibirsi in tre performance giornaliere sia il sabato e sia domenica per uno spettacolo mozzafiato, allacciate le cinture e preparatevi a due di adrenalina pura!

Info e orari

Old Time Show 05 e 06 Novembre, dalle 08.30 alle 18.30. Ingresso intero € 12,00, ridotto € 8,00. Sito www.oldtimeshow.eu