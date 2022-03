“Dai de jazz Club 2022” torna con un nuvo concerto: all'Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro l'Olivia Trummer trio

Prosegue la programmazione del “Dai de jazz Club 2022” all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro. I club, a partire da quelli storici di New York per arrivare ai numerosi attivi in Italia ed a quelli che sono stati fino ad ora presenti anche nelle città della martoriata Ucraina, sono uno dei fili conduttori su cui corre e si innerva la storia del jazz. Sono luoghi dove i musicisti si possono esprimere in modo libero, si confrontano e sperimentano, presentano i loro progetti e le loro ricerche in un rapporto diretto col pubblico e in un’atmosfera che diventa parte dell’atto stesso della creazione artistica. Il jazz è un movimento artistico/musicale il cui lessico crea vere “corrispondenze di libere note”.

Giovedì 31 marzo, alle 21.30, sarà l’Olivia Trummer trio, con Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria, a presentare sul palco dell’Enoteca “For you”. Musicista capace di spaziare dalla classica al jazz, passando per la sfera del singer-songwriter, Olivia Trummer riesce a creare, grazie al suo pianismo e all’innata eleganza della voce, un universo intensamente poetico, frutto primigenio del suo talento compositivo. “For you” (2022) è l’ultima incisione dell’artista di Stoccarda, che ha già al suo attivo un’importante discografia. Oltre a collaborazioni che vanno da Kurt Rosenwinkel (ospite in “For You”) al flautista Hadar Noiberg (co-leader dell’album The Hawk, 2019), a Mario Biondi (nel cui DARE, 2021, figura come ospite in due brani), la Trummer ama esibirsi in solo e in piccoli ensemble, ma anche con le grandi orchestre filarmoniche. Con Nicola Angelucci, definito da Benny Golson "Il miglior batterista europeo" per il gusto della sua poliritmia, collabora stabilmente da alcuni anni, esibendosi anche in duo. Tramite lui ha conosciuto Rosario Bonaccorso, la cui cifra artistica, caratterizzata da una solida conoscenza della tradizione e da una spiccata comunicatività, lo ha portato nella sua quarantennale carriera a innumerevoli collaborazioni nazionali e internazionali, e Fabrizio Bosso, ospite anche lui nell’album.

Biglietto intero 15 euro, ridotto 10 (soci “dai de jazz” – under 30 anni – chi ha cenato all’EBC prima del concerto). Prenotazioni: nicolacataldo@alice.it oppure 340 5395208

Per accedere agli eventi è obbligatorio esibire il green pass