Il tour di Radioimmaginaria fa tappa con la sua Ape a Ridracoli per una giornata di eventi

Radioimmaginaria, il tour della prima radio in Europa diretta e gestita da adolescenti dagli 11 ai 17 anni, in 30 tappe per l’Emilia Romagna per raccontare a ragazze e ragazzi le opportunità per i giovani, arriva alla Diga di Ridracoli, venerdì 13 agosto.

Una vera e propria giornata-evento, con video-radio e Dj set sulle tematiche dell’ambiente: acqua, animali, foreste, biodiversità, caratterizzata dal mezzo iconico itinerante, un’Ape Piaggio del 1970: l’'ApeRadio', trasformata in mezzo ecologico con pannelli solari e motore alimentato a bio metano che funge da stazione radio mobile.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 10.30 - Visita a IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, dove l’acqua e il territorio sono protagonisti, accompagnati dalle guide di Atlantide

Ore 12.30 - Passeggiata sul coronamento della Diga fino al Chiosco (pausa pranzo)

Ore 16.00 - "Ridracoli Gimcana Contest" - nel punto di cascata della diga, prenderà avvio il una gara che prevede non solo abilità con coni e ostacoli ma anche la conoscenza sulle tematiche ambientali con premiazione dei concorrenti più preparati. In collaborazione con Bidente Bike Project e Out ro.

Ore 20.30 - appuntamento a Santa Sofia, in Piazza Matteotti, (vicino all’Info Point) per intervistare insieme gli ospiti e gli artisti della 30^ edizione del Festival Buskers Di Strada in Strada 2021 “Incredibili Realtà (oltre il mito)”

Verranno invitati all'evento personalità rappresentative e coinvolti i ragazzi del luogo