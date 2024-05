Oltre 400 ballerini di ogni età si sfidano sul palco del Teatro Diego Fabbri

Domenica 5 maggio dalle 13,00 si svolgerà, presso il Teatro Diego Fabbri di Forlì, la seconda edizione del concorso internazionale di danza S&B Premio danza, ideato e progettato da Carlotta Silvagni e Michela Bulgarelli. Saranno in scena esibizioni di danza classica, moderna, contemporanea, street dance (Hip-Hop) e fantasy, eseguite da oltre quattrocento danzatori e danzatrici di ogni età, provenienti praticamente da ogni parte d’Italia: sono pervenute adesioni da Veneto, Trentino, Liguria, Toscana, Lazio, Marche e perfino dalla Sicilia, oltreché dalle principali scuole di danza di Forlì e della nostra Regione.

I primi segnali già in fase organizzativa autorizzano l’ottimismo sul prevedibile buon andamento dell’evento: l’elevato interesse di molte scuole ha alimentato una generale corsa alla partecipazione, con la chiusura delle iscrizioni già dallo scorso 24 aprile, in anticipo sul termine prestabilito. Racconta Silvagni: “Anche quest’anno ci siamo concentrati sull’efficienza dell’organizzazione e sull’alta qualità tecnica ed obiettività dei componenti della giuria, tutti professionisti con curriculum di respiro internazionale, chiamati a valutare le varie performances in ogni specialità di danza.” “L’impegno organizzativo ci ha assorbito moltissimo in questi ultimi mesi; ma a giudicare dal numero di adesioni possiamo ritenere che sia stato ampiamente ripagato” conclude Bulgarelli.

Ai più talentuosi giovani danzatori che si esibiranno sul palco del Diego Fabbri, oltre a premi in denaro e riconoscimenti di valore, verranno assegnate diverse borse di studio per periodi prolungati di attività formativa presso alcune prestigiose scuole professionali in Germania, Francia, Svizzera e Cina.

Per info: piueventi.aps@gmail.com 333 4528978 329 8023253