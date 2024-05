Oltre due mesi di eventi nell'estate della Fabbrica delle Candele: dalla musica al cinema, dal teatro alla letteratura

Concerti, rappresentazioni teatrali, conferenze, incontri con autori, spettacoli e momenti di riflessione: è stato presentato il programma di Fabbrica Estate 2024, la rassegna estiva che animerà la Fabbrica delle Candele dal 24 maggio al 30 luglio con un'ampia varietà di eventi, presso lo spazio polifunzionale della creatività giovanile in Viale Salinatore 30, Forlì. Come di consueto, il programma si svolgerà sul grande palco all'aperto, situato al centro della Fabbrica delle Candele.

Durante la conferenza stampa di presentazione, che ha visto la partecipazione di Stefano Benetti, Dirigente del Comune di Forlì, e Marco Viroli, Coordinatore Artistico della Fabbrica delle Candele, è stato illustrato il programma dettagliato degli eventi che coinvolgeranno artisti e giovani creativi locali, offrendo una piattaforma per esprimere il loro talento e la loro creatività. La Fabbrica delle Candele si conferma cuore pulsante della creatività giovanile forlivese, un punto di riferimento e di ascolto per i progetti dei giovani di età compresa fra 15 e 35 anni. Per il quarto anno consecutivo, Fabbrica Estate propone una rassegna di eventi unici che si distinguono per la loro varietà e qualità, offrendo al pubblico un'opportunità di svago e arricchimento culturale, promossi dall'Assessorato alle Politiche Giovanili Comune di Forlì

L'apertura della stagione estiva è fissata per venerdì 24 maggio con il concerto di otto artisti, organizzato dall'Associazione Demodè, dedicato al tema della Libertà non a caso nell'anno in cui la città di Forlì festeggia gli 80 anni dalla Liberazione. Sul palco si esibiranno i giovani artisti Giada, Giuly, Les, Grè, Margine, Mace, Monnaelisa e Nicolò Filippucci. Si prosegue con due eventi musicali legati alle celebrazioni dei 100 anni dell'Associazione Amici dell'Arte organizzati da ForliMusica: sabato 25 maggio il concerto di Alessandro Deljavan, pianista di fama internazionale, introdotto dal giornalista Alberto Mattioli, e domenica 26 maggio la giornata di premiazione del concorso per le più belle vetrine a tema musicale di Forlì alle ore 16.00, seguita dal concerto "Children’s Corner: L’angolo di Gianni Rodari" alle ore 16.30.

Lunedì 27 maggio sarà la volta dell'I.C. 7 "Carmen Silvestroni" di Forlì che, in collaborazione con l'Associazione MagicaMenteMozart APS, presenta "Musica sull’acqua" di G. F. Haendel, con la partecipazione di giovani flautisti e cori locali. Mercoledì 29 maggio l'Associazione Di Scena in Scena proietta "Tu lo conosci Testori?", un mockumentary prodotto durante il corso di Digital Storytelling e giovedì 30 maggio l'Associazione Aiuto Adolescenza, in collaborazione con Cosascuola Music Academy, presenta "Il violino di Mimì", uno spettacolo teatrale ambientato in un campo di concentramento.

Dal 31 maggio al 2 giugno Studio 52 APS organizza il "52 Festival", un evento culturale e musicale che offre ai giovani artisti locali l'opportunità di esibirsi dal vivo.

Lunedì 3 giugno l'Associazione Amando presenta lo spettacolo teatrale "Nonno a chi?", che esplora le relazioni intergenerazionali mentre martedì 11 giugno l'evento "Giovani Creattivi" celebra la fine del progetto "Giovanicrea@attivi", con performance di body percussion, street art e DJ set. Mercoledì 12 giugno va in scena la grande musica classica con l'Accademia InArte che presenta "Mettiamoci all’opera ovvero Le Nozze di Figaro!", una produzione che rende accessibile il capolavoro di Mozart anche ai neofiti dell'opera lirica. Teatro e solidarietà alla Fabbrica delle Candele giovedì 13 giugno con la replica di "Petali nella Corrente", lo spettacolo teatrale dedicato alle malattie rare. L'evento vedrà la partecipazione di vari gruppi artistici, uniti per sensibilizzare il pubblico su un tema di grande importanza sociale. "Petali nella Corrente" è un progetto del Comune di Forlì, Assessorato alle Politiche Giovanili, realizzato in collaborazione con AibWs Odv, Associazione Romagnola Fibrosi Cistica Onlus, il Reparto di Pediatria dell'Ospedale Pierantoni-Morgagni, e il Gruppo Danza Forlimpopoli. La regia è affidata a Denio Derni, con l'aiuto di Rita Bonoli, mentre le coreografie sono curate dal Gruppo Danza Forlimpopoli con le insegnanti Giulia Coliola, Tadema Favali e Federica Vitali. Attraverso una combinazione di teatro, danza e musica, "Petali nella Corrente" offre un'esperienza emotiva e coinvolgente, mettendo in luce le storie personali e le esperienze dei pazienti e delle loro famiglie.

Tra venerdì 14 giugno e domenica 16 giugno, l'Associazione ForliMusica propone due eventi e una serata di prove aperte ai giovani, dedicati alla fusione tra cinema muto e musica suonata dal vivo. Venerdì 14 giugno: la proiezione di due capolavori del cinema muto di Buster Keaton sarà accompagnata dalle musiche eseguite dal vivo dall'Orchestra del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena. Domenica 16 giugno: l'Associazione ForlìMusica aprirà le prove della sua orchestra ai giovani under 30, nell'ambito del progetto "Musichiamo il cinema muto". Questo evento offre ai giovani musicisti l'opportunità di assistere e di apprendere dal vivo come si prepara un accompagnamento musicale per un film muto. Infine lunedì 17 giugno verrà proiettato il film "Nuova Babilonia" di Grigorij Kozinčev e Leonid Trauberg, accompagnato dalle musiche originali di Dmitrij Šostakovič, eseguite dall'Orchestra ForliMusica: un'occasione imperdibile per apprezzare un capolavoro del cinema sovietico con una colonna sonora eseguita dal vivo, che esalta le emozioni e l'intensità del film.

Sabato 15 giugno, alla Fabbrica delle Candele si celebra il 50° Anniversario della Rifondazione del Gruppo Alpini di Forlì con un concerto della Banda degli Alpini di Orzano. “Musica in corto” è l'evento conclusivo del progetto omonimo, organizzato dalla Cosascuola Music Academy, che presenta la proiezione di un cortometraggio sulla scena musicale forlivese odierna, accompagnato da sonorizzazione dal vivo diretta dal M° Marco Sabiu. L'evento si terrà martedì 18 giugno, in caso di maltempo verrà spostato alla serata successiva. Domenica 23 giugno con “Musica popolare, musica della comunità”, l’Associazione No.Vi.Art presenta una serata musicale che conclude il percorso “Una musica sociale a Forlì”: la musica popolare diventa un veicolo per celebrare la diversità culturale e coinvolgere la comunità. Ancora musica lunedì 24 giugno con Accademia InArte e “Musica Maestro!”, un concerto che celebra l’amicizia tra Forlì e Praga. Questo evento speciale vedrà la partecipazione di giovani musicisti locali e internazionali perché la musica è il linguaggio universale capace di unire idealmente le due città in un momento di armonia e condivisione.Torna il teatro, domenica 30 giugno nella Sala Teatro, con il Centro Diego Fabbri che presenta un evento immersivo basato sul celebre dramma di William Shakespeare, “Romeo & Giulietta”. Durante questa esperienza sensoriale unica, il pubblico verrà coinvolto in modo profondo nella storia d’amore tragica dei due giovani amanti veronesi. L’arte e la musica si fonderanno per creare un’atmosfera unica e indimenticabile.

Autori in Fabbrica

"Autori in Fabbrica", una serie di eventi dedicati alla letteratura e alla cultura, condotti da Marco Viroli, giornalista e coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele. Gli incontri si terranno il 25 giugno, il 15 luglio e il 23 luglio 2024, e offriranno al pubblico l'opportunità di conoscere da vicino autori e giovani scrittori, arricchiti da interventi musicali e artistici a cura del Liceo Artistico e Musicale "Antonio Canova" di Forlì. Il programma degli incontri è il seguente: martedì 25 giugno: la Fabbrica delle Candele presenta un incontro con Matteo Rubboli, fondatore di Vanilla Magazine e autore di "L'ultima ora. La storia dell'uomo attraverso la pena di morte".

“Arroccato nella Fabbrica” 2024 di FO_Emozioni

All'interno di Fabbrica Estate 2024, come da tradizione, si inserisce "Arroccato nella Fabbrica", organizzata da FO_Emozioni, 11 gruppi forlivesi insieme per il Teatro. La rassegna si terrà dal 26 giugno al 30 luglio 2024, offrendo al pubblico una serie di spettacoli che spaziano dal musical alla prosa, con interpretazioni di opere classiche e contemporanee. "Arroccato nella Fabbrica" rappresenta un'opportunità unica per immergersi nel mondo del teatro, grazie alle talentuose compagnie locali che porteranno sul palco una varietà di generi e stili. Questa rassegna conferma la Fabbrica delle Candele come un punto di riferimento culturale e artistico per la comunità giovanile e non solo. Ecco il programma dettagliato degli spettacoli:

• Mercoledì 26 giugno: La Compagnia della Lanterna porta in scena il musical-family show "Come un incanto".

• Giovedì 27 giugno: Il Teatro delle Forchette presenta "Aspettando Godot" di Samuel Beckett, una classica opera teatrale diretta da Stefano Naldi.

• Giovedì 4 luglio: Il gruppo teatrale Malocchi e Profumi presenta "Donna… quel che so di lei", uno spettacolo di prosa e musica diretto da Mariolina Coppola.

• Domenica 7 luglio: La Compagnia dell’Anello presenta "Note d’Arte - Tali & Quali Show 2024", uno spettacolo musicale diretto da Francesco Lezza.

• Giovedì 11 luglio: La Compagnia CambioScena presenta "Inferno. Il Canto dell’Abisso", un musical diretto da Melissa Foca.

• Martedì 16 luglio: La Compagnia OGM presenta il musical "I Risvegli di Primavera", diretto da Marco Tassani.

• Giovedì 18 luglio: Il Gruppo Qaos presenta "Zorro The Musical®", una produzione teatrale spettacolare diretta da Alberto Sebastian Ricci.

• Venerdì 19 luglio: Il Teatro delle Forchette presenta "Il Vago di Ozzak" di Massimiliano Bolcioni, una commedia musicale.

• Giovedì 25 luglio: Ortica Gli Slan di Sandra presenta "Ho un sassolino nella scarpa", uno spettacolo di prosa diretto da Claudia Bartolotti.

• Martedì 30 luglio: L'Associazione Il Sicomoro presenta "La sala d’attesa" di Stefania De Ruvo, una produzione teatrale diretta da Stefania Polidori.

La rassegna "Arroccato nella Fabbrica" si chiuderà ufficialmente giovedì 22 agosto, alle ore 21.00, con una serata di prosa fuori dal programma Fabbrica Estate 2024: nella Sala Teatro andrà in scena la Compagnia Grandi Manovre con "Le Cognate" di Michel Tremblay, per la regia di Loretta Giovannetti.

Per ulteriori informazioni:

Fabbrica delle Candele

Viale Salinatore, 30, Forlì

Telefono: 0543 712833 / 712112

Email: infoupg@comune.forli.fc.it

Apertura cancelli ore 20.30 - Inizio eventi ore 21.00

In caso di maltempo gli eventi potranno essere realizzati presso la Sala Teatro della Fabbrica delle Candele o posticipati a data da definire, compatibilmente con le disponibilità del calendario. Il programma Fabbrica Estate 2024, suscettibile di possibili modifiche, sarà consultabile online sui siti istituzionali del Comune di Forlì e sulle pagine social della Fabbrica delle Candele.