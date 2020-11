"Oltre il Cancello", Gabriella Maldini racconta l'arte di Miria Malandri

Sabato 28 e domenica 29 novembre viene presentato il libro "Oltre il Cancello" di Gabriella Maldini, dedicato alla pittrice forlivese Miria Malandri. Luogo dell'evento è proprio l'Atelier di Malandri, la casa che fu del pittore Giovanni Marchini, in via Ugo Bassi 23 a Forlì.

Il libro è una conversazione dell'autrice Gabriella Maldini con la pittrice forlivese Miria Malandri, in cui per la prima volta l’artista, notoriamente schiva, ha accettato di raccontarsi. Un prezioso documento, fatto di racconto e di immagini, dove si illustra il cammino artistico e il luogo che per più di vent’anni è stato il cuore e il custode della sua arte: il vecchio Atelier, ora scomparso.