Oltre il Giardino Film Festival 2024 prosegue a Forlimpopoli con i film-documentari "Le Jardine Plume” e “Parc-Paysager Duisburg-Nord”

Martedì 9 aprile, alle ore 20.30, presso il Teatro Verdi di Forlimpopoli, piazza Fratti, all'interno della Rocca, saranno proiettati i film-documentari: "Le Jardine Plume” e “Parc-Paysager Duisburg-Nord”

“Le Jardine Plume” di Stephan Guilhou e Marcel Pat – Francia 2017

Nel 1998 i Quibel, coppia di giardinieri normanni, si insediano in un terreno agricolo della periferia di Rouen e iniziano a trasformare un banale frutteto in una delle più belle realizzazioni della corrente New Perennial, che sulle orme dell’olandese Piet Oudolf, ricerca un design in simbiosi con la Natura, in linea con l’ecologia e influenzato dell’orticoltura.

“Parc-Paysager Duisburg-Nord” di Marcel Pat – Francia – 2017

Il Parco di Duisburg Nord, in Germania, rappresenta il massimo esempio di recupero di sito industriale. Il paesaggista Peter Latz è riuscito a trasformare in un parco/giardino pubblico questo terreno sfigurato da immense strutture industriali, e dal suolo inquinato e sfruttato. Ha insomma inventato un nuovo immaginario verde, che esprime la propria bellezza tra macchinari arrugginiti e inestricabili reti di tubi.

I due film saranno introdotti dal floricoltore Gastone Greggi, profondo conoscitore di questi giardini e della filosofia che li ha ispirati.

Ingresso a pagamento.