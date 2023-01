"Oltre il singolo scatto: visioni d'autore", una serata con le foto di Enzo Cicognani

Giovedì 12 gennaio 2023 ore 21,15 presso il Foto Cine Club Forlì in corso Giuseppe Garibaldi 280 c/o Circolo Asioli avrà luogo la serata "Oltre il singolo scatto: visioni d'autore", con gli scatti di Enzo Cicognani, "Dal mare, la vita". Faentino da sempre amante del mare, dopo molti anni di fotografia esterna ha deciso di sposare la sua passione per il mare a quella per la fotografia. Così a metà degli anni ’70 si dedica alla foto subacquea. Ingresso libero.