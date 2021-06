Oltre la foresta, escursione a San Paolo in Alpe

Escursione giornaliera, domenica 27 giugno, con ritrovo alle 9, davanti al forno di Corniolo, alla scoperta delle fioriture nel magnifico altopiano di San Paolo in Alpe in occasione della festa tradizionale. San Paolo è una delle aree aperte più suggestive del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, un pianoro erboso sospeso in mezzo alle montagne, di fronte alle foreste di Sasso Fratino.



Percorso: Fiumari – Ca’ Ristefani – San Paolo – Campodonato – San Paolo. Ritrovo alle ore 9.00 con la guida presso il forno di Corniolo (Santa Sofia, FC) e spostamento con i mezzi propri in località Fiumari. Rientro previsto per le ore 17.00 circa. Lunghezza 6.3 km ad anello, 400 m di dislivello, difficoltà media (E)



Equipaggiamento: pranzo al sacco, acqua (almeno 2,0 l a testa), scarponi dalla suola scolpita, consigliati cappello per il sole e crema solare, abbigliamento adatto ad una quota di circa 1000 m s.l.m, mascherina e gel igienizzante.



Iniziativa gratuita.



Prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati.

