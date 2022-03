“Oltre le etichette: crescere, accogliere ed educare i bambini neurodivergenti”: incontro con la psicolga Daniela Lucangeli

Indirizzo non disponibile

Martedì 12 aprile e martedì 10 maggio, alle 17:30 si terrà un duplice incontro – da remoto – con la celebre psicologa Daniela Lucangeli, presidente dell’Associazione Nazionale per gli Insegnanti Specializzati e membro dell’International Accademy for Research in Learning Disabilities, sul tema: “Oltre le etichette: crescere, accogliere ed educare i bambini neurodivergenti”.

I due incontri, aperti a tutti i Comuni del distretto forlivese - col coordinamento del Comune di Forlimpopoli - nell’ambito degli interventi contro la povertà educativa, saranno fruibili gratuitamente su piattaforma zoom, previa iscrizione sul sito www.oltreleetichette.it