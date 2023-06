"Omaggio a Canova": la mostra di Leda Tagliavini nella Chiesina dell'ex ospedale di Meldola

Dal 27 giugno al 9 luglio la Chiesina dell'ex Ospedale di Meldola ospiterà la mostra “Omaggio ad Antonio Canova”, personale dell'artista reggiana Leda Tagliavini. Curata dal critico d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione presenterà una serie di opere ispirate alla figura del grande scultore neoclassico, che l'artista ha realizzato in occasione del bicentenario della morte, interpretandone alcuni immortali capolavori con la sua pittura metafisica e pop. “Con un linguaggio moderno, Leda Tagliavini traduce nella sua inconfondibile cifra stilistica, tra il metafisico e il pop, alcuni noti capolavori del Canova, trasportando nella superficie piana della pittura, tutto il suggestivo fascino delle sculture neoclassiche. E' soprattutto l'epica senza tempo e senza fine della statuaria canoviana, l'interpretazione dell'universo dei miti e dei protagonisti della storia, che l'artista cattura in una raffigurazione dalle forme pure, tra elementi geometrici di sfondo e il bagliore di inserti dorati, fra cui spiccano le accezioni pop: mentre Ebe, coppiera degli Dei, non ha in mano la coppa, ma un uccellino stilizzato, Paolina Bonaparte colpisce per il dettaglio delle decolleté rosse ai piedi, che sottolineano anche il rimando ad una drammatica attualità femminile” sottolinea Arfelli nella presentazione alla mostra.

Leda Tagliavini vive ed opera a Reggio Emilia. E' diplomata all'Istituto Chierici e all'Accademia di Belle Arti di Bologna e il suo curriculum espositivo è lungo e articolato, suddiviso in numerose mostre sia collettive che personali in Italia e all'estero, ottenendo anche importanti riconoscimenti. Le sue opere sono presenti in diverse collezioni pubbliche e private. Patrocinata dal Comune di Meldola, la mostra è visibile tutti i giorni in orario dalle 20,30 alle 23.30. Info: 334 3584568 - 334 2604929