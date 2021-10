Omaggio a Dante: nella chiesa della Rocca di Giaggiolo si ricorda Paolo Malatesti detto "il bello"

L’amministrazione di Civitella di Romagna, domenica 31 ottobre, alle16,30, alla chiesa della Rocca di Giaggiolo organizza un incontro sulla figura storica di Paolo Malatesti detto il bello, conte di Giaggiolo, di Cusercoli e altre terre e castelli.L'incontro è organizzato per rendere omaggio al sommo poeta, Dante Alighieri, nel 700 esimo anno dalla sua scomparsa in uno dei luoghi del comune di Civitella di Romagna presenti nella Divina Commedia.

Nel V canto dell'inferno il Sommo Poeta canta l'infelice amore di Francesca e di Paolo con parole che entrano nella lirica assoluta di una poesia eterna e intramontabile. Tuttavia la figura di Paolo il bello che il poeta ci trasmette non è quella storica del personaggio per cui nell'intento di separare questi due aspetti che sono la poesia di Dante dalla storia della dinastia malatestiana abbiamo scelto di fare questa conversazione. Paolo Malatesti fu conte di Giaggiolo e marito di Orabile Beatrice, ultima della stirpe dei Severi Conti e Duchi.

Con lui si inizia il ramo dei Malatesta di Giaggiolo che in seguito scindendosi in due branche di Giaggiolo e di Cusercoli vedrà l'estinzione del ramo di Cusercoli con i Conti di Valdoppio a metà del XVIII secolo con Lamberto, ultimo della stirpe di Paolo il Bello.

Programma:

-Ore 16,30: Claudio Milandri, Sindaco di Civitella di Romagna - 'introduzione alla conversazione e saluto di benvenuto'

-Ore 16,45 -17,20: Rodingo Usberti 'Paolo il bello, uomo, padre feudatario nel suo tempo e nelle sue azioni'



Evento gratuito con obbligo di green pass