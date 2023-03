Omaggio a “Le grandi donne del jazz” a Forlimpopoli

La terza edizione di L’Abbejazzario, organizzata dall’Associazione dai de jazz, grazie al patrocinio ed al Contributo del Comune di Forlimpopoli, si conclude con la quarta delle lezioni-concerto in cartellone. Lunedì 20 marzo, alle 21, al Teatro Verdi, il focus della rassegna si concentrerà su quell’universo femminile, costituito da cantanti, strumentiste, compositrici, le quali, fin dall’inizio della storia del jazz, hanno lasciato un segno importante, spesso non valorizzate appieno come avrebbero giustamente meritato. In questa rassegna, dunque, non poteva mancare un concerto dedicato a “Le grandi donne del jazz”, alla musica creata da quelle artiste che col loro strumento/mezzo espressivo, in questo caso la voce, hanno dato spessore e profondità al linguaggio del jazz, nutrendolo di energia lirismo bellezza malinconia, come, fra le tante, hanno fatto Bessie Smith, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Gretchen Parlato con la loro cifra artistica e l’intensità del loro canto.

Sara Jane Ghiotti, musicista, cantante ed in questo concerto in veste anche di narratrice, con la sua voce calda, tessuta di note blue, sa viaggiare attraverso i confini di diversi mondi culturali e musicali. Porta avanti numerosi progetti, fra cui “Sous le ciel de Paris” con Giacomo Rotatori, un omaggio alla chanson française, “Two of Oz” con Emilio Marinelli, dedicato ai musical, il quartetto No.Ri.Play (con Migani, Mussoni, Montuori). Ha collaborato con Joss Stone, con cui ha interpretato un “Samba da felicidade”, brano di sua composizione, per il format su YouTube della Stone. Ha partecipato ad importanti festival e rassegne teatrali, come il Bansko Jazz Festival (Bulgaria), lo Jerash Festival of Cultures and Arts (Giordania), l’Artusi Jazz Festival (Forlimpopoli) con la “Roost Big Band & Fabrizio Bosso”, Cala Gonone Jazz (2020), Expo Dubai 2020 (posticipato al 2021, causa pandemia), Crossroads, fra i tanti. Dopo “In mancanza d’aria” (2018), un viaggio nella musica brasiliana, nel 2022 la Ghiotti ha pubblicato il suo secondo album, “Non siamo tutti eroi”, dedicato a Piero Ciampi, con brani del cantautore da lei scelti, arrangiati, registrati e portati in tour con un organico tutto al femminile. Per questo suo lavoro il 19 gennaio 2023 a Livorno ha ricevuto l’edizione speciale del Premio Piero Ciampi.

Fabio Giacalone, cantante, si è formato al Berklee College of Music di Boston e nel periodo statunitense ha praticato oltre al jazz, il neo soul e l’hip hop, arricchendo la sua personalità artistica. Nel 2016 ha ottenuto il terzo premio alla “Shure Montreux Jazz Vocal Competition”. Nel 2017 è stato in assoluto il primo cantante uomo e primo italiano selezionato per le finali della “Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition” di Newark, New Jersey. Dopo un’esperienza biennale a New York, dove ha collaborato con artisti di rilievo, tornato a Torino ha iniziato a collaborare con numerosi jazzisti italiani.

Simone Migani, pianista di grande esperienza, sa attraversare i confini di diverse culture musicali, dal jazz alla musica brasiliana, dalla black music al pop. Ha suonato con artisti di caratura internazionale, come, fra gli altri, Jay Clayton, Fabrizio Bosso, Tanya Michelle, Randy Bersen, Joy Salinas, James Thompson, Kelly Joyce, e registrato come sideman dischi con la partecipazione di Marco Tamburini, Danis Chambers, John Abercrombie. Con i suoi gruppi ha aperto fra gli altri i concerti di Joe Cocker, Lauryn Hill, Rita Marley, The Wailers, Incognito, Joe Sample, Randy Crowford, James Blunt.

Mauro Mussoni, contrabbassista, compositore e arrangiatore, musicista energico e con una cavata magistrale, sin dagli anni ’90 ha collaborato con numerosi jazzisti di rilievo, partecipando a festival e rassegne nazionali e internazionali e registrando per numerose etichette come sideman. Col quintetto da lui capeggiato ha inciso il primo album, “Lunea”, nel 2018, seguito nel 2021 da “Follow the Flow”, con originali nati dalla sua “penna”.

Pasquale Montuori, batterista, con uno spiccato groove e una grande capacità nell’articolare il fraseggio ritmico, attualmente ha all’attivo diversi progetti e collaborazioni, fra cui: Stevie Biondi 4et, Whon Washington, Will Robertson, Stefano Bedetti, Filippo Tirincanti, Simone La Maida, Roberto Monti, Manuela Evelyn Prioli.



Col patrocinio e contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Lezione-concerto: Intero € 10 - Ridotto € 8 - Under 18 ingresso libero. Abbonamento: Intero € 35 - Ridotto € 25 - Under 18 ingresso libero

Ridotto: Soci Ass. Culturale dai de jazz APS – Under 20 . Prenotazioni concerto: nicolacataldo@alice.it oppure SMS o WhatsApp al 340 5395208. Abbonamenti: ai medesimi indirizzi o presso la biglietteria la sera dei concerti