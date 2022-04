Omaggio a Maria Maddalena in letteratura: con Luca Gherardi un percorso tra Elsa Morante e Alda Merini

Prezzo non disponibile

Per il ciclo “Maria Maddalena: chi era? Teologia, arte, letteratura, cinema, teatro”, proposto dall'Associazione culturale San Mercuriale, sabato 30 aprile, alle 16,30, nella Sala Sangiorgi dell'Istituto Musicale Masini, è proposta una conversazione con il prof. Luca Gherardi su "Omaggio a Maria Maddalena in letteratura. Coraggio, intraprendenza, consapevolezza in Elsa Morante e Alda Merini".

"Omaggiare da una prospettiva letteraria la complessa figura di Maria Maddalena è impresa non semplice. Noi ci siamo chiesti: nel nostro tempo, chi sono le Maddalene, le donne sotto la Croce? Abbiamo scelto di raccontarlo, da una parte, attraverso Elsa Morante, in particolare, il personaggio forte e coraggioso della indimenticabile maestra Ida de La Storia; dall'altra evocando la straordinaria forza visionaria, il sentimento religioso di Alda Merini la “poetessa della porta accanto”, candidata al premio Nobel. Alda Merini ci ha lasciato una intensa produzione mistica iniziata con Corpo d'amore -un incontro con Gesù (uscito con la prefazione di Gianfranco Ravasi) confluito nella raccolta finale Mistica d'Amore, all'interno della quale troviamo anche una toccante poesia su Maria Maddalena con la quale la poetessa si identifica", spiegano gli organizzatori.

Una scrittrice e una poetessa: i loro personaggi e i loro sentimenti faranno eco alla prima Maddalena, una donna che è possibile celebrare solo grazie ad altre donne che, a distanza di due millenni ce ne ripropongono la sofferenza, il coraggio, la forza, la volontà di vivere, la capacità di amare e il desiderio di testimoniare.

Obbligo di prenotazione, green pass e mascherina. Per info tel. 054329313 - email info@sanmercuriale.it