Omaggio al capolavoro di Collodi con la lettura itinerante "Pinocchio 141"

Appuntamento sabato 11 maggio alle ore 10,00 presso la Biblioteca Libroaperto con l'evento: Pinocchio 141 lettura itinerante di alcuni capitoli di “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi. Le avventure di Pinocchio è il titolo di un romanzo scritto da Carlo Collodi (pseudonimo dello scrittore Carlo Lorenzini) a Firenze nel 1881 e pubblicato integralmente nel 1883 dalla Libreria Editrice Felice Paggi con le illustrazioni di Enrico Mazzanti.

Si tratta di un classico della cosiddetta letteratura per ragazzi di cui in questo 2024 si ricordano i 141 anni dalla prima uscita. Visto che di solito gli anniversari presi in considerazione sono quelli “pari”, gli organizzatori hanno deciso di festeggiare questa preziosa pubblicazione sempre più spesso, anche in un anno “dispari” e da qui l'idea di titolare questa lettura itinerante “Pinocchio 141”. Alla lettura, che si svolgerà in alcuni punti vicini alla biblioteca, ad opera di lettori volontari come Maurizio Cimatti, Laura Giunchi, Gianni Giancarlo Giunchi, Elisabetta Nati, Fadiola Golloberda, Liana Lelli ed Alessandra Carloni, si unirà l'esposizione di alcune opere degli artisti Clara Ghelli, Marco Pasini, Vittorio Presepi e Vanni Perpignani che, con il loro talento, hanno realizzato lavori dedicati al grande capolavoro di Collodi e che saranno felici di raccontarli a tutti coloro che parteciperanno all'incontro curato da Angelamaria Golfarelli e dallo staff della biblioteca Libroaperto.

Alla fine del percorso i presenti avranno la possibilità di prendere, dall'albero delle bugie, in cambio di una bugia scritta, il piccolo Pinocchietto di carta realizzato per tutti da Vittorio Presepi. Evento patrocinato dal Comune di Forlì. Ritrovo nei locali della biblioteca Libroaperto a Villafranca, dalle 10 alle 12 (con merenda per i più piccoli)