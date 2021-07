Per la prima volta a Forlì, Omar Pedrini con la sua band: dai Timoria ad oggi

La Rassegna estiva 2021 L’Arte è Vita, organizzata da ForlìMusica, continua con un'altra serata di grande musica e spettacolo all’Arena San Domenico di Forlì. Il concerto "Omar Pedrini Band. Dai Timoria ad oggi", sarà domenica 1 agosto, alle 21.00.

Per la prima volta a Forlì Omar Pedrini, front man dei Timoria, ma anche cantautore, autore di libri, presentatore, uomo di spettacolo a tutto tondo, che con la sua band porterà sul palco le atmosfere rock della sua musica. In questo show Pedrini trasporterà il pubblico lungo tre decenni di musica indie, di impegno artistico e civile, sostenuto da una grande vitalità e visionarietà, che lo rende punto di riferimento anche per le nuove generazioni.

I biglietti sono disponibili sul sito www.vivaticket.com

Presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (anche prenotazioni telefoniche: 0543 26355) dalle 10.00 alle 13.00 nei giorni 27, 29, 30 luglio e 1, 15, 19, 24 agosto.

Presso la biglietteria dell'Arena San Domenico, la sera del concerto/spettacolo a partire dalle ore 20.00.

Per i minori di 18 anni i concerti estivi di ForlìMusica sono GRATUITI, e un accompagnatore avrà diritto ad un biglietto scontato a 5€. La promozione è valida solo per il ritiro dei biglietti presso l'Arena San Domeni-co o presso il Teatro Diego Fabbri (esclusa la serata del 30 agosto con Elio Germano e Teho Teardo).

